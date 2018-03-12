19:58 12 марта 2018 0

Елена Перминова считает, что ситуация с бюджетом Курганской области далека от критической Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший начальник финуправления Курганской области Елена Перминова в должности сенатора по-прежнему большую часть своего времени уделяет заботам о бюджете Зауралья. В области, где госдолг достиг 16,6 млрд рублей и почти сравнился с уровнем собственных доходов, значимость этой проблемы сложно переоценить. Что ждет регион в ближайший год и виден ли выход из сложившегося положения, лучше других знает сенатор, который состоит в комиссии по финансам Совета Федерации РФ.

— На днях мы встречались с губернатором, вскользь Алексей Геннадьевич упомянул, что области необходимо около миллиарда, чтобы обеспечить повышение МРОТ с 1 мая до прожиточного минимума, однако региону из федерального бюджета на повышение зарплат бюджетникам выделили пока лишь 290 млн рублей. У нас действительно возможен рост дефицита бюджета из-за этой проблемы?

— Мы как раз планируем просчитать эту сумму, в ближайшее время мы встретимся со всеми финансистами области, чтобы все уточнить. Это не такой простой вопрос, как кажется. Нужно отметить, что благодаря повышению зарплат область получит дополнительно налога на физических лиц порядка 40 млн рублей.

— Мы уже обсуждали с вами, что по методике Минфина область получит лишь 93% от необходимой суммы, а остальное должна будет найти самостоятельно…

Алексею Кокорину снова предстоит нелегкая задача свести концы с концами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Мы не согласны с тем, что учитывают бюджетную обеспеченность регионов — нужно все 100% финансировать. Без учета бюджетной обеспеченности мы бы получили порядка 320 млн рублей, но нам выделили 298 млн рублей. Сумма пока такая — с учетом того, что было выделено 20 млрд рублей, они были распределены по регионам. Договорились, что в мае и июне мы будем иметь обратную связь с регионами. Естественно, я буду пристально следить за вопросом и при корректировке федерального бюджета по итогам первого полугодия буду настаивать на увеличении субсидий для Курганской области. Поэтому сейчас рано делать выводы, хватит ли нам средств. Это инициатива президента, не думаю, что регионы будут брошены один на один со своими проблемами.

— Хочется надеяться, что долг не вырастет, ведь по соглашению с Минфином область должна уменьшать заимствования. По бюджетным кредитам мы получили отсрочку, удастся ли уменьшить коммерческие долги?

— Спасибо президенту, что у нас появилась возможность реструктурировать долг, мы должны были бы выплатить в этом году 5 млрд рублей, с учетом отсрочки мы заплатим два миллиарда. Выплатить пять миллиардов без дополнительных заимствований область бы не смогла. Сейчас уже у нас есть хорошие шансы идти по пути снижения госдолга. У нас есть резервы по росту собственных доходов — к примеру, по росту НДФЛ. Не все пока получают белую зарплату. Нужно работать над тем, чтобы предприятия в полном объеме выплачивали налоги на прибыль, налоги на имущество.

— В структуре долга области около 10 млрд — коммерческие кредиты, по ним запланированы значительные выплаты. Как с этим справляться без привлечения новых коммерческих кредитов?

Зауралье рассчитывает на дополнительную помощь из федерального бюджета Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Все это запланировано в бюджете, это такие же первоочередные платежи, как зарплаты бюджетников, никто и никогда их не будет просрочивать, потому что это чревато дополнительными пенями. Дефицит области менее 10%, я думаю, что мы без заимствований проживем первое полугодие. Затем будет корректировка дотаций из федерального бюджета, думаю, что после этого мы спокойно проживем до декабря. Вспомните, в прошлом году мы тоже продержались — только в декабре пришлось немного занять. Есть хорошие шансы, что в этом году долг региона не вырастет.

— В прошлом году неоднократно мы говорили о бюджетной обеспеченности, о том, что жители некоторых регионов находятся в несправедливом положении… Есть подвижки в исправлении этой ситуации?

— Первые шаги уже были сделаны — введены модельные бюджеты. Этот бюджет оценивает все первоочередные расходы — это заработная плата всем бюджетникам, все социальные выплаты и даже расходы на какие-то капитальные вложения. 70% помощи от федерального бюджета рассчитывалось по старой методике, а 30% — по модельному бюджету. Благодаря этому мы уже получили в прошлом году дополнительно 2,8 млрд рублей. Сейчас правительство рассматривает четыре варианта: оставить такую пропорцию, рассчитывать бюджет 50% на 50% или полностью перейти на модельный бюджет. Это позволило бы нам без проблем расплатиться по всем долгам, приступить к строительству больниц и школ, больше выделять на дороги. Четвертый вариант, который нас, конечно же, не устраивает — оставить старую схему, без учета модельного бюджета. Правительственная комиссия под руководством Дмитрия Козака поддерживает вариант со стопроцентным введением модельного бюджета.

Нам удалось донести точку зрения, что государство должно обеспечить всем гражданам те гарантии, которые закреплены в Конституции Российской Федерации… Всего 49 регионов с такими проблемами.

— Против нас очень сильные лоббисты…

— Да, лоббисты очень сильные, но нашу точку зрения поддерживает Валентина Ивановна Матвиенко, она видит положение в регионах. У нас регулярно проходят дни субъектов РФ, на днях проходил день Мордовии. У этого региона госдолг — 226% к уровню собственных доходов, они даже в программу реструктуризации не могут войти. У нас долг — 90%, и мы смогли подписать допсоглашение с Минфином, мы можем гарантировать его выполнение. Мордовия не может сама выплатить зарплаты, у них идет полностью казначейское сопровождение бюджета, это почти внешнее управление. Всего у нас три таких региона — еще Хакасия и Кострома.

Сенатор уже несколько дней работает в Курганской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Когда будет принято решение о том, какую модель формирования бюджета все же возьмут за основу?

— Это должно быть решено до начала формирования бюджета на следующую трехлетку с 2019 года, уже к осени этого года.

— Будем надеяться что решение будет в нашу пользу! Еще хотелось бы узнать о планах работы отделения Союза женщин России в Зауралье, которое вы возглавляете.

— Мы работаем уже третий год, мероприятия стали традиционными. Будем поддерживать театр кукол «Гулливер», высадим цветы в Кургане в память о героях войны. Проведем мероприятие к 1 июня — дети пишут замечательные рассказы о своих селах, людях, которыми они гордятся. К 1 сентября будем вручать подарки детям, которые находятся в приемных семьях, собирать их в школы. В прошлом году мы впервые провели День сельской женщины, всем очень понравилось это мероприятие. Регулярно проходят Дни здоровья для мужчин и женщин. Все это будем продолжать и дальше.