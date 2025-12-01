В результате аварии курьера доставили в больницу с травмами Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Московская и Пальмира Тольятти автомобилист на BMW сбил курьера на электромопеде. От удара немецкая иномарка отлетела в сторону, снесла ограждение и потеряла два колеса. Об этом URA.RU сообщил очевидец аварии.

«ДТП Московская — Пальмира Тольятти. Сбили доставщика на электромопеде. Курьеру 22 года, он ехал через Московскую, а иномарка двигалась из центра по этой же улице. Доставщик с различными травмами доставлен в 36 больницу Екатеринбурга», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Владелец BMW не пострадал.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Продолжение после рекламы