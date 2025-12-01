Эрмитаж рискует лишиться экспонатов Древнего Египта
Власти Египта пытаются вернуть артефакты фараонов обратно на родину
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Древнеегипетская коллекция Эрмитажа рискует быть затребована для возвращения на родину властями современного Египта. Об этом заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
«В Египте открыт большой музей, и — один из главных результатов этого — требование египетского правительства отдать все египетское, что находится в музеях мира. С Египтом сейчас надо быть очень осторожными», — сообщил Пиотровский в ходе интернет-встречи с пользователями в соцсети «ВКонтакте».
По словам директора Эрмитажа, с подобным требованием рискует столкнуться каждый музей в мире, который обладает египетскими артефактами. Учреждениям придется бороться юридически за право сохранить экспозицию у себя вместо отправки на родину.
В последние годы власти Египта предпринимают активные усилия по возвращению в страну древних артефактов, которые были вывезены в эпоху колониализма. В 2022 году экс-министр туризма Египта и известный археолог Захи Хавас запустил петицию с требованием к Британскому музею и Лувру вернуть в страну, соответственно, Розеттский камень и Дендерский зодиак.
