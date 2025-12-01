Суд на Украине заочно арестовал соратника Зеленского бизнесмена Миндича

Ближайшее окружение Зеленского оказалось замешано в коррупционном скандале Фото: Официальный сайт президента Украины

Суд на Украине заочно арестовал бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие называет соратником президента Владимира Зеленского и фигурантом дела о коррупции в энергетике. Об этом 1 декабря сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем telegram-канале. Решение принято в рамках расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое ранее объявило Миндича в розыск.

«Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам в энергетике», — telegram-канал «Общественного». По данным телеканала, суд согласился с аргументами детективов НАБУ и антикоррупционной прокуратуры о рисках давления на свидетелей и сокрытия активов.

Телеканал уточняет, что Миндич, по данным следствия, находится за пределами Украины. Государство назначило ему адвоката, однако защитник не смог выйти с ним на связь. В материалах суда указывается, что подозреваемый не является по повесткам и игнорирует следственные действия.

НАБУ 10 ноября сообщило о масштабной спецоперации в энергетическом секторе. Тогда ведомство опубликовало фотографии сумок, набитых пачками иностранной валюты, изъятых в ходе обысков. Детективы приходили с обысками к экс-министру энергетики и тогдашнему министру юстиции, а также в госкомпанию «Энергоатом» и к Миндичу, который к тому моменту уже покинул страну.