МИД Бельгии: страны ЕС боятся конфисковать активы России

Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что государства Европейского союза не готовы делить между собой риски, связанные с использованием российских активов для финансирования Украины. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Оптимальный путь обеспечить Украине ту быструю финансовую помощь, которая ей требуется, — это стандартный общеевропейский заем, а не попытка реализовать схему, не гарантирующую ни достаточной юридической определенности, ни устранения системных финансовых рисков. Совершенно неслучайно европейские государства не стремятся брать на себя обязательства и делить риски. Если бы они были готовы к такому распределению рисков, почему тогда они отказываются его принимать?» — написал министр.