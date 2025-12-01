Ирак предложил США работу с крупнейшим месторождением вместо ЛУКОЙЛа

ЛУКОЙЛ ранее попал под санкции США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство нефти Ирака объявило о начале переговоров с американскими нефтегазовыми компаниями по передаче им управления крупнейшим месторождением «Западная Курна — 2», оператором которого сейчас выступает попавший под санкции США ЛУКОЙЛ. Об этом ведомство сообщило 1 декабря на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

«Передача управления нефтяным месторождением Западная Курна — 2 американской нефтяной компании отвечала бы взаимным интересам. Способствовала бы стабильности мировых рынков и обеспечила бы непрерывность добычи иракской нефти», — говорится в сообщении министерства нефти Ирака.

В ведомстве уточнили, что права на разработку месторождения получит компания, которая победит в конкурсе. Перечень участников и круг переговоров министерство не раскрывает. В сообщении подчеркивается, что Багдад намерен сохранить текущие объемы добычи и экспорта с месторождения, а также обеспечить привлечение инвестиций и технологий для поддержания проектной мощности.

«Западная Курна — 2» расположена на юге Ирака и считается одним из крупнейших нефтяных активов в мире. Изначальные извлекаемые запасы месторождения оцениваются примерно в 14 млрд баррелей нефти. От стабильной работы этого проекта, по данным иракской стороны, зависит значительная часть экспортной выручки страны и ее бюджетные поступления.