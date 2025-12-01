Ирак предложил США работу с крупнейшим месторождением вместо ЛУКОЙЛа
ЛУКОЙЛ ранее попал под санкции США
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Министерство нефти Ирака объявило о начале переговоров с американскими нефтегазовыми компаниями по передаче им управления крупнейшим месторождением «Западная Курна — 2», оператором которого сейчас выступает попавший под санкции США ЛУКОЙЛ. Об этом ведомство сообщило 1 декабря на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
«Передача управления нефтяным месторождением Западная Курна — 2 американской нефтяной компании отвечала бы взаимным интересам. Способствовала бы стабильности мировых рынков и обеспечила бы непрерывность добычи иракской нефти», — говорится в сообщении министерства нефти Ирака.
В ведомстве уточнили, что права на разработку месторождения получит компания, которая победит в конкурсе. Перечень участников и круг переговоров министерство не раскрывает. В сообщении подчеркивается, что Багдад намерен сохранить текущие объемы добычи и экспорта с месторождения, а также обеспечить привлечение инвестиций и технологий для поддержания проектной мощности.
«Западная Курна — 2» расположена на юге Ирака и считается одним из крупнейших нефтяных активов в мире. Изначальные извлекаемые запасы месторождения оцениваются примерно в 14 млрд баррелей нефти. От стабильной работы этого проекта, по данным иракской стороны, зависит значительная часть экспортной выручки страны и ее бюджетные поступления.
Разработка «Западной Курны — 2» ведется на основе технического сервисного контракта, который ЛУКОЙЛ подписал с правительством Ирака в январе 2010 года. Российской компании принадлежит 75% в проекте, оставшиеся 25% контролирует государственная North Oil Company. При этом все затраты по проекту несет ЛУКОЙЛ, тогда как иракский партнер освобожден от финансирования и получает только свою долю вознаграждения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.