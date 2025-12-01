Новый год с котом: как украсить дом и не навредить питомцу — советы ветеринара

Новогодние украшения могут навредить коту, если выбрать их неправильно Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В преддверии Нового года квартиры превращаются в волшебные зимние сказки. Блестящая мишура, яркие гирлянды и нарядная ель создают уютную атмосферу. Однако для домашних животных, особенно для кошек, эти украшения могут таить в себе серьезные, а иногда и смертельные угрозы. Вместе с ветеринарным врачом высшей категории Михаилом Шеляковым URA.RU выясняет, как украсить квартиру и не навредить питомцу.

Опасна ли для кота новогодняя елка

Украшенную новогоднюю квартиру сложно представить без наряженной елки. Но если для людей дерево это лишь украшение и символ праздника, для кота елка — огромная игрушка. Любимцы обожают карабкаться по дереву и срывать игрушки и мишуру, что может закончиться для питомца печально. Ветеринар предупреждает, что елку необходимо зафиксировать, чтобы кот не мог ее уронить на себя.

«Дерево должно быть надежно закреплено, вплоть до того что его можно привязать к стене. Потому что нередки случаи падения дерева на кошку», — подчеркнул Михаил Шеляков.

Какую елку выбрать: искусственную или настоящую

И искусственная, и настоящая елка могут оказаться опасной для питомца. Живое дерево зачастую оказывается обработано химией, которая может вызывать аллергию и даже недомогание у животных. К тому же, на елке могут скрываться клещи, предупредил ветеринар.

«Искусственная же елка, особенно если она дешевая, вырабатывает формальдегиды, фенолы и прочие вредные вещества, которые могут вызвать раздражение. Они не полезны для человека, а для животного — тем более», — предупредил ветеринар.

Однако если выбирать, какое дерево менее вредно для животного, то ветврач советует взять настоящее дерево. Дело в том, что натуральные ветки или иглы, которые может откусить и съесть кошка, менее опасны, чем искусственные. «Полимерная основа может травмировать кишечник. Поэтому при прочих равных условиях, конечно, натуральная елка предпочтительнее и безопаснее будет», — подчеркнул Михаил Шеляков.

Как защитить елку от кота

Чтобы кошка не лезла к елке, нужно разложить рядом кожуру от цитрусовых или поставить пылесос Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Уберечь новогоднее дерево от внимания любопытного питомца — задача сложная, но выполнимая. Кошки воспринимают наряженную елку как личный вызов и огромную игрушку, поэтому необходимо сделать сам объект менее привлекательным.

Один из самых известных и натуральных способов — использовать нелюбовь кошек к резким цитрусовым запахам. «Для кошек очень противный запах цитрусовых. Поэтому сами апельсины, а лучше кожура от них, разложенная вокруг елки, уже сделает данный объект менее привлекательным», — советует Михаил Шеляков.

Также можно поставить рядом с елкой пугающий кота объект.»Например, если кошка боится пылесоса, можно поставить пылесос рядом с елкой. Тогда питомец будет обходить дерево стороной», — советует ветеринар.

Какие елочные игрушки опасны для кота

Не менее опасны для кошачьего здоровья блестящие и шуршащие украшения: мишура, гирлянда и дождик. Именно они сильнее всего привлекают внимание питомца, пробуждая в нем охотничий инстинкт.

«От каких украшений лучше отказаться? Мишура, дождики, гирлянды, различные блестящие лески, которые очень нравятся, как шуршалки, кошкам. Они с ними играют, могут заглотить», — говорит Михаил Шеляков.

Мишура может оказаться смертельно опасной для питомца, если он решит ее съесть Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Особая опасность мишуры и дождика — в строении кошачьего организма. Начав проглатывать ленту, кошка уже не может остановиться. «Ротовой аппарат кошки устроен так, что иголочки на язычке постоянно идут на проглатывание. Она не сможет уже выплюнуть», — поясняет ветеринар.

Это приводит к тяжелейшим состояниям. Ветврач подчеркнул, что в новогодние праздники в клиниках учащаются операции из-за кишечной непроходимости, вызванной именно яркими новогодними украшениями.

Мигающие гирлянды — отдельная тема для разговора. Желательно, чтобы огоньки питались от батареек, а не от розетки. Иначе кот рискует получить ожог и удар током, если решит перегрызть гирлянду, или же и вовсе из-за питомца в квартире начнется пожар.

Нередко кошки и собаки объединяются, чтобы поиграть с елочным шариком Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Опасность может исходить и от елочных игрушек. Ветеринар отмечает, что обычно за ними охотятся собаки и кошки одновременно: кот скидывает игрушку, а пес начинает с ней играть. Стеклянный шар в таком случае чреват осколками, а пластиковый может быть проглочен. Все это нужно учитывать хозяевам перед тем, как украшать квартиру к Новому году.

Как понять, что кот съел мишуру или другую игрушку

Внимательное наблюдение за состоянием питомца в праздничные дни поможет спасти ему жизнь. «Признаки недомогания — это, конечно же, общее угнетение состояния, отказ от корма. Многочисленные попытки рвоты, сгорбленная поза», — перечисляет Михаил Шеляков.

Вялость, апатия и отказ от пищи могут указывать на то, что с питомцем что-то не так Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Эти же признаки, включая слюнотечение и апатию, могут указывать и на отравление праздничными продуктами. Шоколад, копчености, салаты с майонезом — все это оказывается на новогоднем столе. Но для кошек такие продукты токсичны и могут вызвать сильнейшее отравление.

Поэтому любое промедление в подобной ситуации смертельно опасно. «Если мы говорим о проглоченных украшениях, то несвоевременное оказание помощи может привести к перитониту и даже смерти», — подчеркивает врач.

Чтобы Новый год оставался радостным праздником и не омрачился трагедией с питомцем, Михаил Шеляков советует запомнить простые правила:

надежно закреплять елку;

отказаться от мишуры и блесток в кошачьей доступности;

использовать гирлянды только на батарейках;

следить за поведением и самочувствием питомца.