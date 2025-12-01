С 2026 года тюменским школьникам будет проще поступить в колледж

В рамках эксперимента регионы обеспечили школьникам право на бюджетное место в колледже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Комитет Госдумы по просвещению на первом чтении одобрил законопроект о продлении до 2029 года эксперимента со средним профессиональным образованием — девятиклассники, которые хотят пойти в колледж, а не в 10‑й класс, могут сдать всего два ОГЭ — по русскому языку и математике. Сначала эксперимент проходил в Москве, Санкт‑Петербурге и Липецкой области, теперь к нему присоединятся еще пять регионов, в том числе Тюменская область. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

«Участвующие в пилоте регионы гарантировали таким детям поступление в колледжи на бюджет. Для этого количество мест в СПО было увеличено по сравнению с 2024 годом: в Москве — на 37%, в Санкт-Петербурге — на 30%, в Липецкой области — на 27%», — сказано на сайте.