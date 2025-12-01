Эстония приструнила Киев, а США готовятся ко встрече с Путиным: главное об СВО на 1 декабря

Осенью ВС РФ освободили 87 населенных пунктов в зоне СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерег ВСУ от атак на корабли в Балтийском море. В Майами завершились переговоры между украинской делегацией и представителями США, которые американская сторона назвала продуктивными. В ближайшие дни планируется еще одна важная встреча — спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Главное о спецоперации на Украине за 1 декабря — в материале URA.RU.

ВСУ призвали воздержаться от атак в море

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предостерег украинское командование от атак на корабли в Балтийском море. «Разумнее было бы этого не делать», — цитирует его Интерфакс.

Ранее, 28 ноября вечером в турецком управлении мореходства заявили, что танкер Kairos загорелся в Черном море у берегов Турции из-за внешнего воздействия. Официальный представитель МИД РФ ранее заявляла, что спецслужбы Украины фактически заявили о причастности к терактам против танкеров на Черном море и на КТК.

Продолжение после рекламы

Украина и США провели переговоры

В Майами завершились переговоры между украинской делегацией и представителями США. В ходе общения с представителями СМИ госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио охарактеризовал состоявшуюся встречу как продуктивную. «Сегодня снова была очень продуктивная и полезная сессия», — сказал Рубио. По его словам, переговорный процесс требует дальнейшей интенсивной работы. Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров. Он отметил, что обсудили «все важные для стран вопросы».

Трамп подтвердил планы США встретиться с Путиным

По словам Трампа, Уиткофф отправится на встречу к Путину уже в ближайшие дни Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США подтвердил планы спецпосланника Уиткоффа встретиться с российским лидером Путиным. Информация об этом появилась после заявления Трампа на борту президентского самолета. Точную дату Трамп не назвал, но уточнил, что это произойдет «когда-то на неделе».

Пока нет информации о месте проведения встречи и темах, которые планируется обсудить. Однако ожидается, что переговоры будут касаться ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки. На предстоящую встречу Уиткофф планирует взять с собой зятя президента США Джареда Кушнера, сообщала The Wall Street Journal.

ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ

Российские войска поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ в 136 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в список целей вошли объекты топливно-энергетической инфраструктуры, задействованной в военных целях, склады боеприпасов и горючего, позиции для запуска и хранения беспилотников, а также места дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Раненый российский боец десятки километров нес на руках парализованную женщину

Попавший под минометный обстрел боец почти 30 километров нес на руках пожилую женщину Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Военнослужащий ВС РФ 30 километров нес на руках пожилую парализованную женщину, спасенную из Отрадного в Днепропетровской области. Об этом ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наш боец попал под минометный обстрел, получил ранение. В таком состоянии он эвакуировал из под завалов к себе в блиндаж пенсионерку и ее дочь. Пожилая женщина была парализована. Сначала он 1,5 месяца ухаживал за ними, затем эвакуировал в тыл», — сказал Кимаковский.

Россия освободила Клиновое в ДНР...

Российские войска освободили населенный пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения «Южной» группировки войск в ходе наступления заняли Клиновое в ДНР, продвинувшись вперед в глубину обороны противника.

...и зачищает Димитров

ВС РФ практически зачистили юго-восточную часть Димитрова (украинцы называют его Мирноградом). Об этом ТАСС советник главы ДНР Кимаковский. «Наши войска практически зачистили юго-восточную часть Димитрова», — заявил Кимаковский. Он подчеркнул, что сейчас положение ВСУ остается критическим, что признавали и в самой Украине.

Продолжение после рекламы

ВС РФ освободили десятки населенных пунктов за осень

Только в ДНР российские военные освободили 31 населенный пункт Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Осенью 2025 года, по данным Минобороны РФ, российские военные освободили 87 населенных пунктов в зоне СВО. Среди освобожденных территорий — населенные пункты в ДНР, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях. В Днепропетровской области взяты под контроль 24 населенных пункта, в Запорожской — 20.