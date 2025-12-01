Эстония приструнила Киев, а США готовятся ко встрече с Путиным: главное об СВО на 1 декабря
Осенью ВС РФ освободили 87 населенных пунктов в зоне СВО
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерег ВСУ от атак на корабли в Балтийском море. В Майами завершились переговоры между украинской делегацией и представителями США, которые американская сторона назвала продуктивными. В ближайшие дни планируется еще одна важная встреча — спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Главное о спецоперации на Украине за 1 декабря — в материале URA.RU.
ВСУ призвали воздержаться от атак в море
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предостерег украинское командование от атак на корабли в Балтийском море. «Разумнее было бы этого не делать», — цитирует его Интерфакс.
Ранее, 28 ноября вечером в турецком управлении мореходства заявили, что танкер Kairos загорелся в Черном море у берегов Турции из-за внешнего воздействия. Официальный представитель МИД РФ ранее заявляла, что спецслужбы Украины фактически заявили о причастности к терактам против танкеров на Черном море и на КТК.
Украина и США провели переговоры
В Майами завершились переговоры между украинской делегацией и представителями США. В ходе общения с представителями СМИ госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио охарактеризовал состоявшуюся встречу как продуктивную. «Сегодня снова была очень продуктивная и полезная сессия», — сказал Рубио. По его словам, переговорный процесс требует дальнейшей интенсивной работы. Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров. Он отметил, что обсудили «все важные для стран вопросы».
Трамп подтвердил планы США встретиться с Путиным
По словам Трампа, Уиткофф отправится на встречу к Путину уже в ближайшие дни
Президент США подтвердил планы спецпосланника Уиткоффа встретиться с российским лидером Путиным. Информация об этом появилась после заявления Трампа на борту президентского самолета. Точную дату Трамп не назвал, но уточнил, что это произойдет «когда-то на неделе».
Пока нет информации о месте проведения встречи и темах, которые планируется обсудить. Однако ожидается, что переговоры будут касаться ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки. На предстоящую встречу Уиткофф планирует взять с собой зятя президента США Джареда Кушнера, сообщала The Wall Street Journal.
ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ
Российские войска поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ в 136 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, в список целей вошли объекты топливно-энергетической инфраструктуры, задействованной в военных целях, склады боеприпасов и горючего, позиции для запуска и хранения беспилотников, а также места дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.
Раненый российский боец десятки километров нес на руках парализованную женщину
Попавший под минометный обстрел боец почти 30 километров нес на руках пожилую женщину
Военнослужащий ВС РФ 30 километров нес на руках пожилую парализованную женщину, спасенную из Отрадного в Днепропетровской области. Об этом ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Наш боец попал под минометный обстрел, получил ранение. В таком состоянии он эвакуировал из под завалов к себе в блиндаж пенсионерку и ее дочь. Пожилая женщина была парализована. Сначала он 1,5 месяца ухаживал за ними, затем эвакуировал в тыл», — сказал Кимаковский.
Россия освободила Клиновое в ДНР...
Российские войска освободили населенный пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения «Южной» группировки войск в ходе наступления заняли Клиновое в ДНР, продвинувшись вперед в глубину обороны противника.
...и зачищает Димитров
ВС РФ практически зачистили юго-восточную часть Димитрова (украинцы называют его Мирноградом). Об этом ТАСС советник главы ДНР Кимаковский. «Наши войска практически зачистили юго-восточную часть Димитрова», — заявил Кимаковский. Он подчеркнул, что сейчас положение ВСУ остается критическим, что признавали и в самой Украине.
ВС РФ освободили десятки населенных пунктов за осень
Только в ДНР российские военные освободили 31 населенный пункт
Осенью 2025 года, по данным Минобороны РФ, российские военные освободили 87 населенных пунктов в зоне СВО. Среди освобожденных территорий — населенные пункты в ДНР, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях. В Днепропетровской области взяты под контроль 24 населенных пункта, в Запорожской — 20.
В Харьковской области под российский контроль перешли 11 населенных пунктов, включая Купянск, через который проходили пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Кроме того, в Сумской области была освобождена Юнаковка, которая являлась логистическим центром ВСУ.
