Пермский «Молот» проиграл на своем льду в матче чемпионата
«Молот» проиграл вторую домашнюю серию подряд
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Хоккейный клуб «Молот» во втором матче подряд уступил на своем льду. В первый день зимы пермяки проиграли столичной «Звезде» со счетом 1:2 в завершающей встрече домашней серии чемпионата ВХЛ.
После быстрого гола хозяева не смогли развить успех. «Звезда», являющаяся фарм-клубом московского ЦСКА, перехватила инициативу и использовала ошибки пермской команды в обороне. Оба ответных гола гости провели в стартовом отрезке матча, после чего сосредоточились на игре по счету и не позволили «Молоту» сравнять результат, несмотря на попытки хозяев активизироваться в концовке встречи.
«Молот» дважды подряд проиграл на своей площадке и не смог пополнить очковый запас в турнирной таблице ВХЛ. Ближайшие встречи команда проведет на выезде, где постарается прервать серию поражений и улучшить свои позиции в регулярном чемпионате.
