Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Пермский «Молот» проиграл на своем льду в матче чемпионата

ХК «Молот» проиграл «Звезде» со счетом 1:2
01 декабря 2025 в 22:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
"Молот" проиграл вторую домашнюю серию подряд

«Молот» проиграл вторую домашнюю серию подряд

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хоккейный клуб «Молот» во втором матче подряд уступил на своем льду. В первый день зимы пермяки проиграли столичной «Звезде» со счетом 1:2 в завершающей встрече домашней серии чемпионата ВХЛ.

После быстрого гола хозяева не смогли развить успех. «Звезда», являющаяся фарм-клубом московского ЦСКА, перехватила инициативу и использовала ошибки пермской команды в обороне. Оба ответных гола гости провели в стартовом отрезке матча, после чего сосредоточились на игре по счету и не позволили «Молоту» сравнять результат, несмотря на попытки хозяев активизироваться в концовке встречи.

«Молот» дважды подряд проиграл на своей площадке и не смог пополнить очковый запас в турнирной таблице ВХЛ. Ближайшие встречи команда проведет на выезде, где постарается прервать серию поражений и улучшить свои позиции в регулярном чемпионате.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал