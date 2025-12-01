Пермский «Молот» проиграл на своем льду в матче чемпионата

«Молот» проиграл вторую домашнюю серию подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хоккейный клуб «Молот» во втором матче подряд уступил на своем льду. В первый день зимы пермяки проиграли столичной «Звезде» со счетом 1:2 в завершающей встрече домашней серии чемпионата ВХЛ.

После быстрого гола хозяева не смогли развить успех. «Звезда», являющаяся фарм-клубом московского ЦСКА, перехватила инициативу и использовала ошибки пермской команды в обороне. Оба ответных гола гости провели в стартовом отрезке матча, после чего сосредоточились на игре по счету и не позволили «Молоту» сравнять результат, несмотря на попытки хозяев активизироваться в концовке встречи.