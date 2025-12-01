Из курганской газеты уволилась редактор, которая работала в издании 23 года

В курганской газете сменился редактор Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области уволилась редактор газеты «Куртамышская нива» Наталья Кочарина, которая работала в издании 23 года. Об этом рассказали представители газеты.

«Бывший редактор Наталья Кочарина продолжит работу в другом регионе. Она проработала в редакции 23 года, из них 13 лет — редактором», — сообщается в паблике газеты в соцсети «ВКонтакте».