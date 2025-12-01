Из курганской газеты уволилась редактор, которая работала в издании 23 года
01 декабря 2025 в 22:54
В курганской газете сменился редактор
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Курганской области уволилась редактор газеты «Куртамышская нива» Наталья Кочарина, которая работала в издании 23 года. Об этом рассказали представители газеты.
«Бывший редактор Наталья Кочарина продолжит работу в другом регионе. Она проработала в редакции 23 года, из них 13 лет — редактором», — сообщается в паблике газеты в соцсети «ВКонтакте».
С первого декабря исполнять обязанности редактора газеты стала Алена Тимофеева. Она раннее работала в сфере культуры.
Подписаться
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (1)
- Жанна01 декабря 2025 22:57Знали Кочарину, это целая динстия была, хорошо работали.
Следующий материал