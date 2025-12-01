Бастрыкин взял на контроль дело о падении ученицы с окна школы в Тобольске
Инцидент мог быть связан с буллингом со стороны сверстников
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела школьницы, получившей травмы после падения с высоты в школе Тобольска, а также дать правовую оценку действиям руководства учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета РФ.
«В СМИ сообщалось, что в городе Тобольске 12-летняя девочка получила травмы и перелом позвоночника в результате падения с высоты. Отмечается, что школьница подвергалась буллингу со стороны одноклассников», — сообщает telegram-канал «Следком».
Следственные органы СК России по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней, однако заместитель Тобольского межрайонного прокурора Айрат Гилязев отменил постановление о возбуждении. Это решение обжаловано, и дело вновь находится в производстве следователей.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!