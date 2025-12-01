Бастрыкин взял на контроль дело о падении ученицы с окна школы в Тобольске

Инцидент мог быть связан с буллингом со стороны сверстников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела школьницы, получившей травмы после падения с высоты в школе Тобольска, а также дать правовую оценку действиям руководства учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета РФ.

«В СМИ сообщалось, что в городе Тобольске 12-летняя девочка получила травмы и перелом позвоночника в результате падения с высоты. Отмечается, что школьница подвергалась буллингу со стороны одноклассников», — сообщает telegram-канал «Следком».