В начале зимы в Кургане установлен температурный рекорд

Теплая погода пришла в Курган Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане установлен новый температурный рекорд для начала зимы. Столбики термометров поднялись выше четырех градусов тепла. Об этом сообщается в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

«Первого декабря температура в городе повысилась до +4,1 градуса. Этот показатель стал новым абсолютным максимумом для этой даты. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2009 году и составляло +3,1 градуса», — отмечается в канале.