Некоторые граждане пришли лично в штаб «Единой России» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Денис Паслер провел личный прием граждан в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», где, в том числе по видеосвязи, рассмотрел обращения жителей со всего региона. По итогам встречи он распорядился улучшить условия для учебы и досуга детей.

«Развитие социальной инфраструктуры — важное направление, в котором мы работаем системно. Строим и ремонтируем учреждения, закупаем современное оборудование, укрепляем кадрами. Но в территориях, особенно в малых городах и селах, также есть точечные вопросы, решение которых расширит возможности для детей. Оставить их без внимания — неправильно», — заявил Денис Паслер в своем telegram-канале.

В селе Марийские Ключики Красноуфимского муниципального округа новую детскую площадку разместят рядом с сельским клубом, где занимаются и дети, и взрослые. Проект запланировали к реализации весной, соответствующее поручение получила администрация округа.

Для детского сада № 16 «Малышок» в поселке Восточном Сосьвинского муниципального округа до конца года закупят интерактивное оборудование для кабинета по безопасности дорожного движения. С такой просьбой на приеме выступила старший воспитатель учреждения.

Жительница поселка Сарга Шалинского муниципального округа, учитель физкультуры местной школы, сообщила губернатору, что ребятам нужна оборудованная спортивная площадка. После обращения Паслер поручил главе муниципального округа подготовить проект многофункциональной спортивной площадки для круглогодичных занятий.