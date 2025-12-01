Бюджетный авиаперевозчик Flynas запускает рейсы в Саудовскую Аравию Фото: lawepw/wikipedia.org/Общественное достояние

Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о полной отмене визового режима для владельцев паспортов всех категорий. Это откроет возможность для запуска прямых авиарейсов, право на выполнение таких рейсов, как ожидается, получат две–три российские авиакомпании, завил вице-премьер Александр Новак.

Турпоток из РФ в Саудовскую Аравию уже демонстрирует рост. По данным АТОР, спрос за год удвоился. Власти арабской страны активно развивают туристическую инфраструктуру, включая создание новой авиакомпании Riyadh Air и масштабных футуристических проектов, готовясь к наплыву гостей. Когда лучше всего лететь в Саудовскую Аравию, как провести свой отпуск интересно и безопасно и какие интересные места есть в стране — в материале URA.RU.

Россия и Саудовская Аравия ввели режим безвизового въезда

На российско-саудовском деловом форуме, проходящем в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия), было заключено межправительственное соглашение об отмене визового режима для владельцев паспортов всех категорий. В результате у граждан РФ появилась возможность пользоваться прямыми авиарейсами в Саудовскую Аравию. Право на выполнение таких рейсов, как ожидается, получат две–три российские авиакомпании. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Когда лучше всего летать в Саудовскую Аравию

Идеальным сезоном для посещения Саудовской Аравии считается период с ноября по апрель. В это время дневная температура может достигать 44 градусов, а ночная — опускаться до 33. Даже в такую жару туристам практически невозможно обгореть из-за строгих требований к одежде.

Где находится Саудовская Аравия

Саудовская Аравия располагается на Аравийском полуострове и имеет общие границы с Иорданией, Ираком, Кувейтом, Катаром, Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом и Йеменом. Административным и политическим центром государства является столица Эр-Рияд. На территории страны расположены два ключевых для мусульман священных города — Мекка и Медина, которые играют важнейшую роль в религиозной жизни исламского мира.

Популярный Эр-Рияд

Эр-Рияд сегодня является наиболее востребованным направлением, об этом сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист». Город привлекает как деловых путешественников, так и участников многочисленных культурных и бизнес-мероприятий.

На подвесном мосту Sky Bridge открывается панорамный вид на Эр-Рияд Фото: Stijn te Strake/wikipedia.org/CC0

По данным компании, особой популярностью пользуются обзорные экскурсии по столице с посещением местных рынков, старинного форта и исторического района Эд-Диръия. Этот район, расположенный на окраине Эр-Рияда и являвшийся первой столицей Саудовской Аравии, в 2010 году был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Среди ключевых событий, привлекающих внимание туристов, PR-директор «Интуриста» Дарья Домостроева выделила Всемирный чемпионат по киберспорту, который проходит в Эр-Рияде в июле и августе.

Гости города поднимаются на подвесной мост Sky Bridge, с которого с высоты около 300 метров открывается панорамный вид на Эр-Рияд. В туристические программы также включено посещение Исторического центра имени Абдулазиза, где расположены мечеть Аль-Мади и дворец Мурабба. Сейчас в комплексе действует музей, в экспозиции которого представлены интерьеры, предметы одежды и другие артефакты. Кроме того, туристам предлагают посетить Королевские конюшни, где содержатся арабские скакуны, а также крепость Масмак, экспозиции которой позволяют подробнее познакомиться с историей Эр-Рияда.

Культурные города

мечеть аль-Харам считается главной святыней ислама Фото: Richard Mortel/wikipedia.org/CC BY 2.0

Ключевыми религиозными центрами страны являются города Мекка и Медина. В Мекке расположена мечеть аль-Харам и Кааба, которая считается главной святыней ислама. В Медине находится мечеть Пророка. Следует учитывать, что доступ к этим местам разрешен исключительно мусульманам, что важно при планировании маршрута поездки.

Специалисты также выделяют Дворец Ибрагима, возведенный в XVI веке, и Мадаин-Салих — уникальный археологический комплекс с высеченными в скалах гробницами возрастом более двух тысяч лет. Этот объект включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и рассматривается как одна из наиболее узнаваемых культурных достопримечательностей региона.

Преимущества и недостатки поездок в Саудовскую Аравию

Каждое туристическое направление обладает собственной спецификой, и Саудовская Аравия не является исключением.

Преимущества:

наличие уникальных религиозных и культурных объектов;

динамичное развитие туристического сектора;

запуск новых прямых авиарейсов;

расширение номерного фонда и сети гостиниц;

отсутствие затрат на оформление визы;

возможность отдыха на побережье Красного моря.

Недостатки:

крайне высокие температуры воздуха в летний период;

периодически возникающие песчаные бури;

ограничения на посещение священных городов для лиц, не исповедующих ислам;

инфраструктура в ряде регионов пока находится на стадии формирования.

Стоимость поездки

Мечеть Пророка разрешен к посещению исключительно мусульманам Фото: Muhammad Mahdi Karim/wikipedia.org/GFDL 1.2

Цена путешествия формируется в зависимости от времени года, выбранного уровня сервиса и набора экскурсий. По оценкам специалистов, средняя стоимость недельного тура на двоих может значительно различаться. По словам экспертов, турпакет для двух человек на семь дней в среднем обойдется в диапазоне от 250 до 450 тысяч рублей — итоговая сумма зависит прежде всего от программы экскурсий.

Ранее некоторых туристов сдерживал визовый сбор: при поездке семьей он мог достигать около 400 долларов. Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отмечает, что отмена визового режима становится важным фактором роста туристического потока. Он также обращает внимание на перспективность пляжного отдыха: побережье Красного моря рассматривается как одно из наиболее привлекательных направлений, где в ближайшие годы ожидается активное развитие туристической инфраструктуры.

Увеличение объемов турпотока

Всего несколько лет назад страна была открыта в основном для паломников, бизнесменов и дипломатов. Ситуация кардинально изменилась после 2019 года, когда въездные правила были смягчены.

Туристический поток демонстрирует уверенный рост. По данным Министерства туризма страны, в прошлом году Саудовскую Аравию посетило около 116 миллионов человек. Спрос на поездки из России, по информации АТОР, за год удвоился.

Как Саудовская Аравия готовится к наплыву туристов

Власти Саудовской Аравии занимаются строительством футуристических объектов Фото: Selami Akceylan/wikipedia.org/CC BY 3.0

Власти Саудовской Аравии под руководством наследного принца Мухаммеда бен Салмана реализуют масштабную стратегию по превращению страны в ведущее туристическое направление. Для этого запускается комплекс инфраструктурных и транспортных проектов:

Создание собственной круизной компании. В 2023 году была основана компания Aroya Cruises. Её первый лайнер в летний сезон работает в Средиземном море (совершает рейсы из Стамбула по Греции), а на осень-зиму будет перебазирован в Красное море для организации круизов у берегов королевства. Запуск нового национального авиаперевозчика. Проект Riyadh Air, курируемый лично наследным принцем, позиционируется как крупнейший авиастартап за полвека. Для него заказано около 100 самолетов. Планируется, что к 2030 году авиакомпания свяжет Эр-Рияд со 100 пунктами назначения по всему миру. Первые рейсы ожидаются в конце 2025 года, а экипажи проходят обучение сервису в Швейцарии. Строительство футуристических объектов. Для привлечения туристов возводятся уникальные объекты: «Развлекательный супергород» Qiddiya – первый в регионе комплекс такого масштаба. Mirror Line – линейный город-небоскреб длиной 170 км с зеркальными фасадами, внутри которого будут свои районы и подземный транспорт. Элитные курорты на Красном море – несколько роскошных пляжных кластеров.

Что нужно знать туристам перед путешествием

Гражданам РФ требуется электронная виза для въезда в Саудовскую Аравию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Для въезда в Саудовскую Аравию гражданам России необходимо заранее оформить электронную туристическую визу. Ее стоимость составляет 395 саудовских риялов (примерно 8,3 тыс. рублей). Оплата визового сбора производится международной банковской картой. В цену уже включен полис медицинского страхования, поэтому оформлять его отдельно не требуется.

За те же 395 риялов россияне могут получить визу с медицинской страховкой по прибытии в аэропорт королевства. Кроме того, для путешественников предусмотрена транзитная виза, позволяющая находиться в стране до 96 часов. Она оформляется автоматически при покупке стыковочных авиабилетов перевозчиков Saudia и Flynas и стоит в десять раз дешевле стандартной туристической визы.

На территории Саудовской Аравии действует жесткий запрет на ввоз и продажу алкогольных напитков. В стране функционирует лишь один магазин розничной продажи алкоголя, доступ к которому имеют исключительно дипломаты-немусульмане. В мае власти королевства подтвердили, что не намерены смягчать ограничения, несмотря на активное развитие туристической отрасли и подготовку к проведению таких крупных мероприятий, как Всемирная выставка 2030 года и чемпионат мира по футболу 2034 года.

Побережья Красного моря в Саудовской Аравии расположено несколько туристических курортов Фото: Outofthewaves/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Вдоль побережья Красного моря в Саудовской Аравии расположено несколько туристических курортов, где требования к одежде менее строгие, чем в остальных регионах страны. Однако основная часть посетителей этих курортов — местные жители. Иностранные туристы чаще выбирают для посещения исторический порт Джидды, современные деловые районы и небоскребы Эр-Рияда, а также оазис Аль-Ула. По оценкам туроператоров, стоимость недельного пляжного тура начинается примерно от 225 тыс. рублей на человека, экскурсионной поездки — от 125 тыс. рублей за неделю.

В стране действуют строгие правила поведения, от которых не освобождены даже туристы. Женщины не могут носить откровенную одежду, например, короткие юбки, а на платных закрытых пляжах купаются отдельно от мужчин и в специальной закрытой форме. Кроме того, в Саудовской Аравии полностью запрещена продажа алкоголя в супермаркетах, ресторанах и отелях.