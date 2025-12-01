ИКИ РАН: энергия для супервзрыва копится на Солнце

На Солнце рискует произойти значительная вспышка Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Самый крупный в 2025 году комплекс солнечных пятен сформировался на обращенной к Земле стороне Солнца и может накапливать энергию для мощнейшей вспышки. Об этом 1 декабря сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН со ссылкой на собственные наблюдения. По данным ученых, аномально крупная структура появилась в южном полушарии светила и сейчас находится в зоне, откуда ее влияние потенциально может быть направлено на Землю.

«Южная группа солнечных пятен, вышедшая к Земле двое суток назад, достигла самых больших размеров в текущем году. Суммарная площадь комплекса, измеренная в начале дня, равна 1,6 тысячи единиц», — говорится в сообщении в telegram-канале лаборатории. Специалисты подчеркнули, что при таких размерах магнитные поля в области пятен могут хранить значительные запасы энергии, которые при разряде вызывают сильные вспышки и выбросы плазмы.

В лаборатории уточнили, что новый комплекс уже превзошел предыдущий максимум 2025 года: в мае крупнейшая группа имела площадь около 1,2 тысячи единиц. Текущие значения составляют примерно 60% от рекордных показателей 21-го века, когда площадь отдельных групп доходила до 2,8 тысячи единиц. В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA), которое систематизирует солнечные активные области, разделили массивную структуру на три группы с номерами 4296, 4294 и 4298.

Продолжение после рекламы