The Times: европейцы подают заявки на российскую визу в поисках лучшей жизни
Жители Европы переселяются в Россию
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Тысячи жителей стран Западной Европы подают заявки на российскую визу, чтобы перебраться в РФ в поисках лучшей жизни. Об этом говорят данные статистики.
«Жители западных стран массово перебираются в Россию по „визе общих ценностей“ в поисках лучшей жизни. В Британии количество заявок уже перевалило за тысячу», — передает газета The Times, ссылаясь на статистику.
Ранее сообщалось, что сотни жителей Великобритании подают заявления на «визу общих ценностей», стремясь получить вид на жительство в России из ‑за несогласия с ростом налогов и поддержкой Украины. По данным компании Moscow Connect, только из Британии еженедельно поступает по 50–80 запросов на переезд. Программа «виз общих ценностей» действует уже несколько месяцев и изначально привлекала до 150 заявок в месяц, в основном от граждан Германии, Франции и США.
