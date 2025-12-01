«Жители западных стран массово перебираются в Россию по „визе общих ценностей“ в поисках лучшей жизни. В Британии количество заявок уже перевалило за тысячу», — передает газета The Times, ссылаясь на статистику.

Ранее сообщалось, что сотни жителей Великобритании подают заявления на «визу общих ценностей», стремясь получить вид на жительство в России из ‑за несогласия с ростом налогов и поддержкой Украины. По данным компании Moscow Connect, только из Британии еженедельно поступает по 50–80 запросов на переезд. Программа «виз общих ценностей» действует уже несколько месяцев и изначально привлекала до 150 заявок в месяц, в основном от граждан Германии, Франции и США.