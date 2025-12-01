Беременная Лерчек не признает вину в выводе сотен миллионов в ОАЭ Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек) в суде заявила, что не понимает предъявленного ей обвинения в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ и не признает своей вины. При этом ее бывший муж Артем Чекалин (блогер Артемчек) признал вину, но считает, что следствие должно вестись по другой статье. Все, что известно о движении дела — в материале URA.RU.

Лерчек вину не признала, а бывший муж считает, что виновен в другом

Валерия Чекалина в суде не признала вину в выводе средств за рубеж и заявила, что ей непонятна суть предъявленного обвинения. «Вину я не признаю так же, как я заявляла ранее», — цитирует Лерчек РЕН ТВ.

Женщина считает, что самого события преступления не было. По ее словам, она сама не получала плату в рамках продажи марафона. Лерчек утверждает, что занималась подготовкой фото и видео материалов, а все, что касается организации и продажи марафонов занималась компания E-FITNESS-FZСO, расположенная за рубежом.

При этом бывший муж блогерши Артем Чекалин заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном. Однако он подчеркнул, что не согласен с квалификацией предъявленного обвинения. Чекалин считает, что действия следовало бы рассматривать как уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ), а не как нарушение валютного законодательства.

Комментировать судебное заседание Чекалин отказался — он лишь сослался на экс-супругу. «Сейчас Валерия Валерьевна выйдет и расскажет, если захочет», — сказал он после суда.

За что судят Чекалиных

В 2023 в отношении блогеров завели два дела: одно — об уклонении от налогов, второе — об отмывании денег. ФНС недосчиталась больше 300 миллионов рублей, из-за того что пара пользовалась упрощенной системой налогообложения. В день обысков в особняке блогеров обнаружили дорогостоящие автомобили, паспорта РФ и США (младший сын Чекалиных был рожден в Майами), а также восемь килограммов чистого золота 999-й пробы. После судов блогеры раскаялись и заявили, что произошла ошибка, а также погасили многомиллионные долги.

Сейчас Артем Чекалин находится под домашним арестом, как и его экс-супруга Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

В 2024-м правоохранители снова приехали домой и в офис Лерчек. Согласно материалам нового дела, в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины совместно с Романом Вишняком и иными лицами осуществили перевод свыше 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента при реализации фитнес-марафонов в интернете. При этом в кредитную организацию были представлены документы, содержащие недостоверные сведения.

Дело Романа Вишняка будет рассмотрено судом в особом порядке, который не предусматривает исследование доказательств. Это стало возможным после того, как Вишняк признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

В настоящее время Валерия и Артем Чекалины находятся под домашним арестом. Ранее в их отношении уже возбуждались уголовные дела — об уклонении от уплаты налогов в размере 311 миллионов рублей и об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Однако впоследствии эти дела были прекращены. При этом Чекалины компенсировали налоговую задолженность в сумме 504 миллиона рублей.

Лерчек беременна и запустила новый проект, а Артемчек «будет грести бабки лопатой»

Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака. У пары трое детей. Ранее, как пишет издание msk1.ru, Чекалин со своими детьми видится регулярно, несмотря на домашний арест. Половину недели они живут с мамой в частном доме, а вторую — с ним.

Сейчас блогерша ждет четвертого ребенка от нового мужчины. Отцом ребенка оказался аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, с которым блогер встречается уже больше года.

Известно, что до их отношений, Чекалина была клиенткой хореографа. Он приходил в ее дом, чтобы научить танцевать. Впервые о связи Лерчек и Сквиччиарини стало известно в прошлом году. Весной 2024 года пару застукали вместе в ночном клубе.

«Очень сильно тошнит, в машине укачало», — сказала Валерия, на прошлом заседании суда, куда приехала в облегающем черном платье. Тогда она и подтвердила догадки журналистов о том, что папа ребенка — Сквиччиарини.

После заседания 1 декабря Лерчек рассказала, что сейчас строит отношения «для себя и для души», а не для картинки в интернете. «Мы с мамой дома. Она мне много помогает. Луис с утра до вечера работает. Нахожу чем заняться на самом деле», — поделилась Чекалина.

В июне 2025-го стало известно, что находящаяся под домашним арестом Лерчек запустила новый бизнес-проект. Тогда сообщалось, что Роспатент уже выдал разрешение на регистрацию товарного знака, принадлежащего блогерше.

После заседания 2 октября, где последний раз продлевали домашний арест Чекалиным, бывший муж Лерчек пошутил, что «будет бабки грести лопатой» после завершения расследования. Он признался, что дела могли быть и лучше, пишет Life.ru.

Тогда он рассказал, что читает книги по родологии и нумерологии. После того заседания он уехал не домой — в больницу к младшему сыну Льву, который был госпитализирован в медицинское учреждение с пневмотораксом и ушибом лёгкого. Навестить ребенка Чекалину разрешил прокурор.

На что живут Чекалины

Лерчек заявляла, что при обыске изъяли деньги на детей Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

В 2020 году Лерчек на седьмое место рейтинга российских блогеров Forbes с годовым доходом $600 тысяч. В 2021 году сыграла роль второго плана в сериале «Зеленый мэр». В ноябре того же года стала ведущей рубрики «Ой, мамочки» в программе телеканала «Муз-ТВ» «Каждое утро».

При этом финансовая ситуация в семье за время следствия серьезно ухудшилась. Еще год назад блогерша пожаловалась, что в ходе обыска у нее забрали все деньги, в том числе и те, что были отложены на детей.

«Единственный источник дохода — работа в интернете и съемки на федеральном канале. Я начала жизнь с чистого листа. И все налоги уплачены. И то, что было до, я не знаю. При обыске все изъяли, это были все деньги на детей», — говорила Чекалина, пишет MSK.1.

Недовольство клиентов Чекалиных

Помимо уголовных дел о неуплате налогов и нарушении валютного законодательства, в отношении Чекалиной в 2024 году были инициированы и гражданские процессы, пишет газета «Известия». В июне и июле прошлого года несколько клиентов, оставшихся недовольными ее образовательными курсами, подали иски к блогеру.

Участнице Арине Чумак из Омска удалось частично взыскать ущерб — 4 тысячи рублей. Она приобрела премиальный курс: четыре месяца личной работы с блогершей, где количество мест было ограничено. Его цена составила 2 миллиона рублей. Участников блогер должна была отбирать лично. Лерчек обещала поделиться эксклюзивными инсайтами: дать пошаговую инструкцию, как освоить онлайн-профессии, презентовать себя в соцсетях и существенно увеличить доход.

В проект также вступила основатель юридической компании из Москвы Ани Багдасарян. По словам Багдасарян, формат взаимодействия оказался иным, нежели анонсировалось.

«Должны были быть встречи, между встречами должны были производиться какие-то звонки, зум-встречи. Обещалось изначально, что зум-встречи будут индивидуального характера, но этого также не происходило. Две встречи всего произошли. После первой встречи мы уже стали понимать, что что-то не так", — рассказала одна из участниц.

По словам женщин, курсы оказались обычными встречами и возможностью общения с Валерией Чекалиной. Они отметили, что вместо обучения блогер устраивала чаепития и винные дегустации, на которых рассказывала свою историю небывалого успеха и делилась с ними «энергией».

