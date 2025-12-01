Лысогорский стал первым замминистра промышленности и торговли
Кабмин объявил о назначении нового замминистра промышленности и торговли
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Кирилл Лысогорский назначен первым заместителем министра промышленности и торговли России. Об этом 1 декабря сообщает Правительство в своем распоряжении. Документ размещен кабмином и фиксирует кадровое решение в отношении действующего заместителя главы Минпромторга, который работает в ведомстве с 2022 года.
«Назначить Лысогорского... первым замминистра промышленности и торговли РФ, освободив его от занимаемой должности', — говорится в документе. В тексте распоряжения не раскрываются причины кадрового решения.
Новый статус Лысогорского закрывает вакансию, которая образовалась после ухода предыдущего первого заместителя министра Василия Осьмакова. Он занимал пост первого замглавы Минпромторга до середины осени. 15 октября Осьмаков был освобожден от должности в министерстве, а 31 октября назначен заместителем министра обороны России.
Согласно открытым данным, Кирилл Лысогорский был утвержден в должности заместителя министра промышленности и торговли России в конце октября 2022 года. В его ведении находились ключевые направления работы ведомства, связанные с развитием промышленной политики.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.