Лысогорский стал первым замминистра промышленности и торговли

Кирилл Лысогорский назначен первым заместителем министра промышленности и торговли России. Об этом 1 декабря сообщает Правительство в своем распоряжении. Документ размещен кабмином и фиксирует кадровое решение в отношении действующего заместителя главы Минпромторга, который работает в ведомстве с 2022 года.

«Назначить Лысогорского... первым замминистра промышленности и торговли РФ, освободив его от занимаемой должности', — говорится в документе. В тексте распоряжения не раскрываются причины кадрового решения.

Новый статус Лысогорского закрывает вакансию, которая образовалась после ухода предыдущего первого заместителя министра Василия Осьмакова. Он занимал пост первого замглавы Минпромторга до середины осени. 15 октября Осьмаков был освобожден от должности в министерстве, а 31 октября назначен заместителем министра обороны России.

