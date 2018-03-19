{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Фейковые нарушения на выборах — меняем на легендарный приз! КОНКУРС «URA.RU»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 марта 2018
18 марта 2018
17 марта 2018
Главные новости Свердловской области
04:29  19 марта 2018 0

Екатеринбург больше не либеральный город. Даже в 2012-м мы были наглее

Какой бонус получит Тунгусов, где просчитался Ройзман. И кто разбудит протестующих горожан
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Митинг против применения цианидов в золотодобыче. За спасение Бажовских мест. Экологи. Екатеринбург, митинг, протест, революция, чегевара
Екатеринбург выбрал Путина. Но еще может показать свой нравФото: Александр Мамаев © URA.RU

В завершившихся в воскресение выборах приняло участие 62% свердловчан. Это несколько выше явки на последние президентские выборы в 2012 году (58%). Активную работу по привлечению избирателей на участки чиновники при этом не вели. Если в ходе предыдущих кампаний министры областного правительства прикреплялись к территориям, где они вели агитацию за провластных кандидатов, то в этот раз им рекомендовали заниматься своими прямыми хозяйственными обязанностями. Были отвергнуты все нестандартные проекты по повышению явки. В частности, не получила поддержки инициатива о проведении одновременно с президентскими выборами референдума о переименовании региона в Уральскую область.

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай". Красная Поляна, путин владимир
Рейтинг Владимира Путина вырос в среднем на 10%
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Не приобрела нужный размах инициированная Министерством строительства и ЖКХ РФ программа по организации голосования за проекты благоустройства городских территорий. Например, в Екатеринбурге в предварительном опросе по данной теме приняло участие лишь 9256 граждан полуторамиллионного города (0,85% избирателей).

И при этом по сравнению с предыдущими президентскими выборами значительно увеличился уровень поддержки главного кандидата Владимира Путина. Если шесть лет назад его поддержало 64,5% избирателей, то на этот раз (по предварительным данным) — 74,7%. Практически не изменился рейтинг кандидата от КПРФ. Если в 2012 году это был лидер партии Геннадий Зюганов с 12,14% голосов, то в этот раз коммунистов представлял Павел Грудинин, получивший 11,6%. Изменился лишь третий по популярности кандидат. Вместо праволиберального бизнесмена-самовыдвиженца Михаила Прохорова (набравшего в 2012 году 11,46%) эту позицию занял Владимир Жириновский с 6,8%.

Прибавку к голосованию за Владимира Путина показали традиционно провластно настроенные жители Нижнего Тагила.

Если в 2012 году его поддержало 65% горожан (при явке около 57%), то в прошедшее воскресение — 75% (при явке около 56%). Эти результаты усилят аппаратные позиции мэра второго по величине свердловского муниципалитета Сергея Носова как эффективного предвыборного администратора (в 2012 году выборы проводила его предшественница Валентина Исаева и совсем другое руководство «Уралвагонзавода»).

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, грудинин павел
Павел Грудинин занял место Михаила Прохорова
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Но наибольшей неожиданностью стали результаты воскресных выборов в Екатеринбурге. Явка областном центре всегда была на 5-10% ниже общеобластной. Но в этот раз она, по сравнению с 2012 годом, выросла с 59,81% до примерно 61%. А результат голосования за Владимира Путина — с 64,5% до примерно 73%. Это выше чем в некоторых других муниципалитетах. Например, в Новоуральске Путин получил 69% голосов.

Шесть лет назад Екатеринбург подтвердил статус либерального центра — 21,3% его жителей оказали доверие Михаилу Прохорову. Например, в Ленинском районе города он получил 21,31% голосов. Результаты воскресного голосования показывают, что состав первой тройки в крупнейшем городе региона не отличался от общеобластной. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин (около 10%). Шедшая на выборы с либеральной программой Ксения Собчак заняла лишь четвертое место с результатом около 4%.

«Раньше считалось, что Екатеринбург и свердловская провинция — антиподы. Но результаты прошедшего 18 марта голосования показали, что это совсем не так. В том числе,

четвертое место Ксении Собчак говорит о том, что ее программу не услышали, что [мэр Екатеринбурга Евгений] Ройзман не смог ей передать свой рейтинг», — заявил «URA.RU» федеральный политолог, ведущий программы «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов.

«Екатеринбург фактически лишился статуса либерального города. На его территории кандидаты с либеральной программой традиционно занимали второе-третье место. В этот раз эта традиция нарушена», — подтверждает уральский политтехнолог Александр Пирогов.

Заседание Городской думы Екатеринбурга, 25 марта 2014 г., тунгусов владимир, ройзман евгений
Владимир Тунгусов доказал право отменить всенародные выборы мэра Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Произошедшее определит пути развития свердловской политики на ближайшие год. Явка и результаты голосования в Екатеринбурге устраивают федеральную власть. В связи с этим отвечавший за ход кампании в городе первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов может получить карт-бланш на проведение реформы системы избрания муниципальной власти в Екатеринбурге.

«Думаю, что показанные Екатеринбургом цифры дадут Владимиру Тунгусову возможность продолжить работу, в том числе, готовить выборы депутатов Екатеринбургской гордумы. Все ждали, вероятно, что он не сможет привести 18 марта горожан на участки. Но он смог это сделать, доказав свою эффективность. Ну, а что не так?», — заявил «URA.RU» Леонид Давыдов.

«Для свердловских политических администраторов выборы президента прошли удачно. И теперь они вправе получить свои бонусы за проделанную работу», — добавил Александр Пирогов. По его мнению, представители свердловских властей и близкие к ним фигуры укрепят позиции и в других сферах. В частности,

гендиректор УГМК Андрей Кощицын сможет завершить проект по сносу недостроенной екатеринбургской телебашни, против которого протестует часть горожан. «Насколько я знаю, уже назначена дата сноса и на этот раз она вряд ли будет отменена».

При этом Пирогов посоветовал властям «не расслабляться» — спящий либеральный потенциал екатеринбуржцев может проявить себя в любых местных конфликтах. Особенно это касается продолжающегося спора по вопросу запланированного гендиректором РМК Игорем Алтушкиным строительства в центре Екатеринбурга Храма в честь святой Екатерины: «Результаты президентских выборов не означают, что все вольномыслящие жители города куда-то из него в одночасье исчезли. Они могут превратиться из молчунов в активных деятелей, касающихся местной повестки. Непродуманные действия могут разбудить таких людей».

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров