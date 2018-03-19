Екатеринбург больше не либеральный город. Даже в 2012-м мы были наглее

04:29 19 марта 2018 0

Екатеринбург выбрал Путина. Но еще может показать свой нрав Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В завершившихся в воскресение выборах приняло участие 62% свердловчан. Это несколько выше явки на последние президентские выборы в 2012 году (58%). Активную работу по привлечению избирателей на участки чиновники при этом не вели. Если в ходе предыдущих кампаний министры областного правительства прикреплялись к территориям, где они вели агитацию за провластных кандидатов, то в этот раз им рекомендовали заниматься своими прямыми хозяйственными обязанностями. Были отвергнуты все нестандартные проекты по повышению явки. В частности, не получила поддержки инициатива о проведении одновременно с президентскими выборами референдума о переименовании региона в Уральскую область.

Рейтинг Владимира Путина вырос в среднем на 10% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Не приобрела нужный размах инициированная Министерством строительства и ЖКХ РФ программа по организации голосования за проекты благоустройства городских территорий. Например, в Екатеринбурге в предварительном опросе по данной теме приняло участие лишь 9256 граждан полуторамиллионного города (0,85% избирателей).

И при этом по сравнению с предыдущими президентскими выборами значительно увеличился уровень поддержки главного кандидата Владимира Путина. Если шесть лет назад его поддержало 64,5% избирателей, то на этот раз (по предварительным данным) — 74,7%. Практически не изменился рейтинг кандидата от КПРФ. Если в 2012 году это был лидер партии Геннадий Зюганов с 12,14% голосов, то в этот раз коммунистов представлял Павел Грудинин, получивший 11,6%. Изменился лишь третий по популярности кандидат. Вместо праволиберального бизнесмена-самовыдвиженца Михаила Прохорова (набравшего в 2012 году 11,46%) эту позицию занял Владимир Жириновский с 6,8%.

Прибавку к голосованию за Владимира Путина показали традиционно провластно настроенные жители Нижнего Тагила.

Если в 2012 году его поддержало 65% горожан (при явке около 57%), то в прошедшее воскресение — 75% (при явке около 56%). Эти результаты усилят аппаратные позиции мэра второго по величине свердловского муниципалитета Сергея Носова как эффективного предвыборного администратора (в 2012 году выборы проводила его предшественница Валентина Исаева и совсем другое руководство «Уралвагонзавода»).

Павел Грудинин занял место Михаила Прохорова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Но наибольшей неожиданностью стали результаты воскресных выборов в Екатеринбурге. Явка областном центре всегда была на 5-10% ниже общеобластной. Но в этот раз она, по сравнению с 2012 годом, выросла с 59,81% до примерно 61%. А результат голосования за Владимира Путина — с 64,5% до примерно 73%. Это выше чем в некоторых других муниципалитетах. Например, в Новоуральске Путин получил 69% голосов.

Шесть лет назад Екатеринбург подтвердил статус либерального центра — 21,3% его жителей оказали доверие Михаилу Прохорову. Например, в Ленинском районе города он получил 21,31% голосов. Результаты воскресного голосования показывают, что состав первой тройки в крупнейшем городе региона не отличался от общеобластной. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин (около 10%). Шедшая на выборы с либеральной программой Ксения Собчак заняла лишь четвертое место с результатом около 4%.

«Раньше считалось, что Екатеринбург и свердловская провинция — антиподы. Но результаты прошедшего 18 марта голосования показали, что это совсем не так. В том числе,

четвертое место Ксении Собчак говорит о том, что ее программу не услышали, что [мэр Екатеринбурга Евгений] Ройзман не смог ей передать свой рейтинг», — заявил «URA.RU» федеральный политолог, ведущий программы «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов.

«Екатеринбург фактически лишился статуса либерального города. На его территории кандидаты с либеральной программой традиционно занимали второе-третье место. В этот раз эта традиция нарушена», — подтверждает уральский политтехнолог Александр Пирогов.

Владимир Тунгусов доказал право отменить всенародные выборы мэра Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Произошедшее определит пути развития свердловской политики на ближайшие год. Явка и результаты голосования в Екатеринбурге устраивают федеральную власть. В связи с этим отвечавший за ход кампании в городе первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов может получить карт-бланш на проведение реформы системы избрания муниципальной власти в Екатеринбурге.

«Думаю, что показанные Екатеринбургом цифры дадут Владимиру Тунгусову возможность продолжить работу, в том числе, готовить выборы депутатов Екатеринбургской гордумы. Все ждали, вероятно, что он не сможет привести 18 марта горожан на участки. Но он смог это сделать, доказав свою эффективность. Ну, а что не так?», — заявил «URA.RU» Леонид Давыдов.

«Для свердловских политических администраторов выборы президента прошли удачно. И теперь они вправе получить свои бонусы за проделанную работу», — добавил Александр Пирогов. По его мнению, представители свердловских властей и близкие к ним фигуры укрепят позиции и в других сферах. В частности,

гендиректор УГМК Андрей Кощицын сможет завершить проект по сносу недостроенной екатеринбургской телебашни, против которого протестует часть горожан. «Насколько я знаю, уже назначена дата сноса и на этот раз она вряд ли будет отменена».

При этом Пирогов посоветовал властям «не расслабляться» — спящий либеральный потенциал екатеринбуржцев может проявить себя в любых местных конфликтах. Особенно это касается продолжающегося спора по вопросу запланированного гендиректором РМК Игорем Алтушкиным строительства в центре Екатеринбурга Храма в честь святой Екатерины: «Результаты президентских выборов не означают, что все вольномыслящие жители города куда-то из него в одночасье исчезли. Они могут превратиться из молчунов в активных деятелей, касающихся местной повестки. Непродуманные действия могут разбудить таких людей».