Пермячка стала жертвой кибербуллинга: вымогатели требовали деньги за удаление личного видео
По словам пострадавшей, видео обнаружили ее младшая сестра
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми 19-летняя девушка стала жертвой кибербуллинга и вымогательства. Пострадавшая объяснили, что неизвестные разместили ее видео в анонимном telegram-канале и потребовали деньги за удаление поста.
«В самом по себе ролике не было ничего интимного, однако подпись к нему имела нецензурный и крайне оскорбительный характер», — пояснила собеседница портала perm.aif.ru. Видео девушка ранее выкладывала на своей странице в социальной сети.
Пострадавшая связалась с администратором канала, который потребовал плату за удаление поста. После консультации с близкими, пермячка пригрозила обратиться в полицию. Вымогатель отреагировал на угрозу усмешкой, но вскоре после этого посты о девушке были удалены, а сам канал переименован.
URA.RU уже рассказывало, что ранее в Кудымкаре силовики выявили сообщество в соцсети «ВКонтакте», где публиковали компрометирующие материалы о женщинах и девушках, а администратор паблика требовал деньги за удаление постов. Подобные группы, занимающиеся шантажом, существуют в сотнях городов страны.
