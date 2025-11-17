Пермячка стала жертвой кибербуллинга: вымогатели требовали деньги за удаление личного видео

По словам пострадавшей, видео обнаружили ее младшая сестра Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми 19-летняя девушка стала жертвой кибербуллинга и вымогательства. Пострадавшая объяснили, что неизвестные разместили ее видео в анонимном telegram-канале и потребовали деньги за удаление поста.

«В самом по себе ролике не было ничего интимного, однако подпись к нему имела нецензурный и крайне оскорбительный характер», — пояснила собеседница портала perm.aif.ru. Видео девушка ранее выкладывала на своей странице в социальной сети.

Пострадавшая связалась с администратором канала, который потребовал плату за удаление поста. После консультации с близкими, пермячка пригрозила обратиться в полицию. Вымогатель отреагировал на угрозу усмешкой, но вскоре после этого посты о девушке были удалены, а сам канал переименован.

