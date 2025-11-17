Логотип РИА URA.RU
Кот помог обнаружить тело: труп пермяка пролежал в квартире больше месяца

Тело пермяка достали из квартиры спустя месяц после жалоб соседей на запах гнили
18 ноября 2025 в 04:27
Все это время жильцы дома жаловались в различные инстанции на неприятный запах

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми спустя месяц после жалоб соседей на неприятный запах в квартире обнаружили тело мужчины. Инцидент произошел в микрорайоне Кислотные дачи, в доме по улице Щитовой, рассказали местные жители.

«Труп обнаружили после того, как племянник мужчины, жившего этажом выше, не смог попасть в закрытую изнутри квартиру и вызвал полицию. Дверь вскрыли, и внутри нашли тело хозяина жилища. Для его эвакуации пришлось применить средства химзащиты», — объяснили собеседники портала v-kurse.ru.

Еще в начале октября одна из жительниц дома заметила протечку с потолка: жидкость розового цвета капала на пол, а рядом с лужей странно вел себя домашний кот. Женщина набрала номер 112. Прибывшие сотрудники аварийной службы определили, что протечка не связана с коммунальными сетями, и обратили внимание на трупный запах. Они пообещали сообщить о ситуации в правоохранительные органы, но никакой реакции не последовало.

«Смерть мужчины 1981 года рождения, по предварительным данным, не носит криминальный характер», — подтвердили в СУ СКР по Пермскому краю. В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что на теле нет признаков насильственной смерти, однако не прокомментировали информацию о бездействии полиции.

