Кот помог обнаружить тело: труп пермяка пролежал в квартире больше месяца

В Перми спустя месяц после жалоб соседей на неприятный запах в квартире обнаружили тело мужчины. Инцидент произошел в микрорайоне Кислотные дачи, в доме по улице Щитовой, рассказали местные жители.

«Труп обнаружили после того, как племянник мужчины, жившего этажом выше, не смог попасть в закрытую изнутри квартиру и вызвал полицию. Дверь вскрыли, и внутри нашли тело хозяина жилища. Для его эвакуации пришлось применить средства химзащиты», — объяснили собеседники портала v-kurse.ru.

Еще в начале октября одна из жительниц дома заметила протечку с потолка: жидкость розового цвета капала на пол, а рядом с лужей странно вел себя домашний кот. Женщина набрала номер 112. Прибывшие сотрудники аварийной службы определили, что протечка не связана с коммунальными сетями, и обратили внимание на трупный запах. Они пообещали сообщить о ситуации в правоохранительные органы, но никакой реакции не последовало.

