Как федеральный центр будет оценивать итоги выборов в регионах

08:59 21 марта 2018 0

Кремлевские аналитики уже ищут «слабое звено» в регионах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пока Центризбирком сводит окончательные результаты президентских выборов, региональные элиты замерли в ожидании оргвыводов от федерального руководства. Готовясь к этому, губернаторы интерпретируют цифры в свою пользу. Как рассказал политтехнолог, сотрудничавший с федеральными властями, его заказчики сейчас «празднуют». Он «уверен, что они счастливы».

Эффективность регионов на выборах будут оценивать по явке и результату Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Но вслед за праздником начнется разбор полетов. Сейчас у всех сопричастных есть два месяца, чтобы интерпретировать результаты выборов в свою пользу, говорят в политических кругах. Именно так элиты трактуют заявление Владимира Путина о том, что все кадровые изменения пройдут после инаугурации. Как рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией, вклад губернаторов в результат президента в Кремле считают второстепенным. Там прежде всего отмечают работу, проделанную ЦИК, политическим менеджментом АП, госкорпорациями и «Единой Россией».

По словам другого собеседника агентства, близкого к администрации президента, ожидается, что Владимир Путин на ближайшем Госсовете даст понять, чья работа была наиболее эффективной. Кроме того, по информации «URA.RU», первый замглавы УВП Сергей Кириенко в ближайшее время планирует собрать глав регионов, чтобы подвести итоги кампании.

В основу оценки вклада регионов в общий результат ложатся явка, проценты за главного кандидата, а также чистота выборного процесса, говорят политтехнологи. Результаты будут рассматриваться в сравнении с 2012 годом. По этому показателю

76 регионов из 85 показали рост. Но это не значит, что они автоматически будут записаны в отличники.

Как рассказал источник, близкий к Кремлю, по каждому субъекту оценка будет складываться из суммы факторов: «Если регион показал хорошую явку и процент за Путина, а в ряде его городов при этом цифры заметно ниже, то это повод для беспокойства местной власти». Также, по словам собеседника агентства, минус поставят тем, чей субъект оказался последним в своем федеральном округе.

В челябинском штабе Владимира Путина могут радоваться, в области явка приятно удивила Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но общие результаты таковы, что в черные списк» никто из губернаторов не попадет, рассказали «URA.RU» два источника, специализирующиеся на региональной политике. «Максимум — произойдет ротация во внутриполитических блоках некоторых региональных администраций», — уточнил один из собеседников агентства.

То, что регионы в целом справились с поставленной задачей, подтверждает доклад АПЭК «Президентская кампания в регионах: особенности явки, результаты и активность кандидатов». По словам экспертов, все опасения по поводу рекордно низкой явки, которые циркулировали в СМИ, соцсетях и экспертном сообществе, не оправдались. По наблюдениям аналитиков, хорошо проявили себя не только традиционные «цитадели» высокой явки — нацреспублики, но и другие территории. Например, в ХМАО этот показатель заметно выше, чем на выборах 2012 года (69,74% к 61,02%).

Эксперты АПЭК отдельно отметили Челябинскую область как один из индустриальных регионов, где электоральная активность была также выше ожидаемой. Хуже остальных в УрФО выступила Курганская область: тут явка упала на 3,6% относительно 2012 года.

Вопрос об ответственности курганских чиновников за этот результат вторичен, считает глава АПЭК Дмитрий Орлов:

«Политический менеджмент Курганской области далеко не идеален, но скорее сам регион, с его непростой экономической ситуацией и специфическим населением продуцирует такие проблемы для элит».

Явка на Кавказе ниже обычного, но это тоже хорошо, уверяют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты АПЭК также зафиксировали тренд на понижение явки в национальных республиках: в Мордовии — 77,75% против 89,58% в 2012 году, в Дагестане 88,52% против 91,3%, в Чеченской республике 92.44% против 99,61%, а в Якутии 71% против 74,56%. Но к этому кейсу федеральный центр отнесется скорее позитивно, прогнозирует политтехнолог Андрей Калядин,

«Наконец включились механизмы настоящих выборов, которые и привели к снижению явки в этих регионах. Это скорее позитивно сказалось на общем ощущении от выборов, нет больше этого впечатления „беспредела“ от регионов», — описал настроения в политической среде эксперт.

Другой показатель, по которому будут оценивать руководителя региона, — это отсутствие фальсификаций, напоминает председатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов. «Оценивается не только явка, но и чистота избирательного процесса. Для этой кампании федералы сделали многое: ЦИК ввел бюллетени с QR-кодами, из ТИКов велась прямая трансляция, было организовано голосование по месту жительства, а не регистрации. Поэтому главный показатель для регионов — это отсутствие жалоб за нарушения». Но, по мнению эксперта, по итогам нынешних выборов вряд ли следует ожидать отставок в губернаторском корпусе: «Думаю, что какие-то выводы будут приняты по тем регионам, к которым есть вопросы. Возможно, будут какие-то отставки, но я не думаю, что это станет прямым следствием. Скорее по совокупности работы».