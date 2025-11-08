В Пермском крае в один день похоронят двух бойцов СВО из Очера

Погибших участников спецоперации проводят в последний путь 11 ноября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На территории Прикамья 11 ноября проведут церемонию прощания с двумя погибшими в зоне СВО бойцами Михаилом Левиным и Леонидом Селивановым. Об этом сообщила мэрия Очерского округа.

«Прощание с погибшими рядовыми (Левиным и Селивановым — прим. URA.RU) состоится во вторник, 11 ноября, в Очерском центральном доме культуры по улице Коммунистической, 6. Церемония начнется в 11:00, в 11:30 — гражданская панихида, на 12:00 намечено отпевание в храме», — указано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Стрелок Левин родился 2 октября 1976 года в Очере. После школы он поступил в Пермский кооперативный техникум, выучился на товароведа и коммерсанта. Затем работал на очерских предприятиях. Он пал в бою 3 февраля 2025.

Гранатометчик Селиванов родился 27 января 1994 года в деревне Макарова. Отучившись в Очерской средней школе, поступил в местный Строгановский колледж, где освоил профессию электромонтера. В дальнейшем получил специальность стропальщика. С 2016 года работал оператором линии в ООО «Очерский завод напитков». Он погиб, выполняя боевое задание на СВО, 3 июня 2025 года.