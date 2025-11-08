Логотип РИА URA.RU
Минюст внес в реестр иноагентов политолога из Перми

09 ноября 2025 в 00:54
По мнению властей, пермячка распространяла «недостоверную информацию»

Фото: Илья Московец © URA.RU

Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов пермского политолога и социолога Маргариту Завадскую. Эти данные размещены на сайте ведомства.

«Завадская Маргарита Андреевна — №1100. Основание (для внесения в список иноагентов — прим. URA.RU): cт. 7 Федерального закона от 14.07.2022 №255-ФЗ „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“» — указано в реестре.

Завадская родилась в Перми, окончила Пермский государственный университет. После защитила диссертацию в Европейском университетском институте во Флоренции (Италия), получила степень PhD.

URA.RU писало ранее, что реестр пополнился шестью именами и фамилиями. В число иноагентов также включили культурный форум «СловоНово» и медиапроект о насилии «Черта». Одним из оснований для попадания в список иностранных агентов служит распространение материалов и сообщений, созданных иностранными агентами, а также материалов и сообщений иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность на территории РФ признана нежелательной.

