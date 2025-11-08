Рейс из Антальи прибудет в Пермь с 11-часовой задержкой

В Перми задерживается прибытие и отправление бортов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В пермском аэропорту ожидают приземления самолета из Антальи (Турция) с опозданием в 11 часов. Изменения были внесены в расписание Большого Савино.

«Рейс ZF 866 Анталья — Пермь авиакомпании Azur Air. Время прибытия по расписанию: 19:20, 08.11. Расчетное время: 06:25, 09.11», — свидетельствует онлайн-табло. Также на час задерживаются два утренних рейса из Петербурга и Сочи.

Раннее отбытие самолета в северную столицу России произойдет с задержкой в 30 минут. А отправление рейса до Пхукета перенесли с 21:30 на 08:50.

