«Девочка стреляла в одноклассников 10 минут, пока не пришел учитель»

23:12 21 марта 2018 2

В школе, где произошло ЧП, работают следователи, чиновники, журналисты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Обычная общеобразовательная школа города Шадринска Курганской области прогремела в федеральных СМИ после стрельбы ученицы в классе. 13-летняя семиклассница Вера (имя изменено) решила отомстить одноклассникам: принесла пневматический пистолет на урок и ранила семь подростков. Ей помогали старшая сестра и подруга. Корреспондент «URA.RU» побывал на месте происшествия и узнал, как все случилось.

На входе в школу суетится вахтерша пенсионного возраста, записывая в журнал всех, кто заходит в здание. Она же по совместительству охранник. О приезжих журналистах докладывает директору.

Школа после ЧП проработала в штатном режиме, ученики даже писали ВПР (всероссийские проверочные работы) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«ЧП из ряда вон, но я еще сама собираю информацию, — призналась директор школы Александра Юрченко. — В момент происшествия меня не было в классе. Ко мне зашли педагоги и по их лицам, я поняла: что-то случилось».

Школа работает в одну смену, инцидент произошел на первом уроке географии. Как рассказала одна из очевидцев, ЧП устроили три подружки. Одноклассница стрелявшей девочки Веры сказала учителю, что ей плохо. Учительница вывела школьницу к медсестре, в это время Аня и ее сестра из 8 класса зашли в кабинет и закрыли за собой дверь. Девочка достала пистолет. «Вера целилась в своих обидчиков, в мальчиков. Сначала стреляла в Н., говоря: «Ты ответишь за свои слова». Потом в М., почему-то с фразой «прости», потом еще в нескольких, — рассказала «URA.RU» одноклассница Веры.

— Она говорила, что мы все ее с первого класса не любили, даже ненавидели, что она спланировала все это и всех убьет.

Один из мальчиков пытался забрать пистолет, но ее сестра вытащила нож (канцелярский) и пригрозила ему. Еще одна девочка пострадала: Аня сказала, что в шестом классе та украла у нее деньги. Все продолжалось минут десять, пока не вернулась учительница».

Детям приходилось прятаться от пуль за парты. Под горячую руку попала и наша собеседница, которая успела прикрыться портфелем, из-за чего пуля отскочила ей в бок: «Теперь ребро болит». Сестры смеялись и шутили, над тем, что «пистолет разрядился», и даже успели его перезарядить.

По словам одноклассницы, Аня всегда была довольно замкнутой девочкой. Однако очень изменилась после перевода старшей сестры в ее школу. «Они стали больше общаться, смотреть страшные и мистические фильмы, даже говорили, что в их доме живет призрак. Аня стала более жесткой, материлась, обзывалась. Они ходили всегда втроем, и сами отгородились ото всех», — рассказала одноклассница. По ее словам, Аня жаловалась учителям, что в шестом классе мальчишки ее побили, но сама собеседница уверена, что этого не было. Школьники говорят, что сестры копили деньги на пистолет с декабря, потом попросили кого-то его купить.

1/4 В этом классе девочка стреляла в одноклассников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директор школы также отметила, что стрелявшая девочка «была немного замкнутой» и у нее «не складывались отношения с классом». Но об острых конфликтах в классе не было сигналов ни от учителей, ни от классного руководителя, ни от родителей подростков. «Я веду тетрадь всех обращений с 2013 года. Если кто-то кого-то обидел или не слушается, все здесь записано, — показала Юрченко, — Я пролистала записи за последние два года: к Вере была претензия, что она отказывалась посещать уроки физкультуры. Но мы с ней побеседовали, мама побывала у меня, все нормализовалось».

Директор школы Александра Юрченко показывает «Журнал жалоб и конфликтов» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Психолог в школе есть, но совсем молодой. «Опытный психолог уехала на север: сами понимаете, зарплата здесь 6999 рублей. Новый психолог пришел в начале декабря, работает на полставки. Коли конфликтов не было, он начал работать с теми, кто нарушает дисциплину, не подчиняется и матерится», — подчеркнул директор.

Юрченко считает, что СМИ и Интернет «научили» детей разрешать проблемы такими способами. Что касается родителей, то обе девочки живут с мамами, с отцами общаются. Директор допускает, что пистолет Аня взяла у отца, который значится в школьных документах как безработный.

«Бывает, дети носят в себе обиды, но некоторые рассказывают об этом, жалуются. С Верой у меня с сентября бесед не было, я ее видела с подружками гуляющую по коридору в школе, — вздыхает Юрченко, — В душу каждого ребенка не заглянешь».

Шадринцы в шоке от случившегося. «Никогда ничего плохого о школе не слышали. Наоборот, старшеклассники как-то оберегают малышей, массовых драк не было, никого не били. И тут такое, мы все в шоке», — говорит мать пятиклассницы. Соседи стрелявшей девочки говорят, что ее «гнобили в школе». «Девочка очень спокойная была, всегда одна ходила, сидела в сторонке, но в классе ее почему-то гнобили», — отмечают они.

1/3 Потерпевшая девочка показывает место ранения. Она успела прикрыться рюкзаком Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Родители семиклассиков намерены поднять вопрос о переводе девочек из школы. «Наши дети боятся возвращаться в класс».

Однако, как отметила детский омбудсмен Алена Лопатина, мама Веры должна принять решение, где ребенок дальше будет обучаться. «Если желание будет перевестись в другую школу, то отдел образования пойдет на встречу». Уполномоченный по правам ребенка также добавил, что Вере требуется длительное обследование у врачей. Нужно понять, что двигало ребенком, это могут быть медицинские или психологические причины. «По результатам проверки будут приняты меры в отношении лиц, которые не смогли предотвратить эту ситуацию», — обещала Лопатина. Пострадавшие дети находятся дома — серьезных травм нет.

В школе сегодня работают следователи во главе с руководителем регионального СКР Крупеня, проводится следственный эксперимент. «URA.RU» будет следить за развитием событий.