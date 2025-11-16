В магазине найдутся не только европейские, но и азиатские товары Фото: Илья Московец © URA.RU

В екатеринбургском «квартале миллионеров» открыт магазин, где продают эксклюзивные товары, привезенные из-за рубежа. Например, на прилавках можно найти хамон, черную икру, норвежского лосося и брендовые конфеты. Корреспондент URA.RU побывал в магазине и поговорил с его владельцем Дмитрием Назаровым.

«То, к чему тянутся сразу — стейки вагю, причем именно вагю-миньон, так как они редко бывают в продаже, а в ресторанах такие не найти, потому что дорогие», — поделился Назаров. Стоимость таких стейков достигает Средний чек в магазине составляет примерно 10 тысяч рублей, мужчина отметил, что ассортимент команда формирует под запрос покупателей.

В магазине представлен хамон разных видов Фото: Илья Московец © URA.RU

В холодильниках стоят баночки с красной икрой чавычи, баночка обойдется в 7500 рублей, в обычных супермаркетах такую не найти, но, например, икра кижуча стоит 2299 рублей в одной из крупных торговых сетей. Норвежский лосось стоит 1500 рублей за килограмм.

Продолжение после рекламы

Сто граммов швейцарского сыра с черным трюфелем продают за 890 рублей. Хамон иберико весом в 150 граммов стоит 4400 рублей. За маслины из Греции придется заплатить 1320 рублей, а за оливки с миндалем — 900 рублей. Для любителей удивить подарком в продаже есть брендовые конфеты Louis Vuitton стоимость от 8000 до 65 тысяч рублей. Корейские шоколадки с васаби стоят 7500 за упаковку, примечательно, что на маркетплейсах такие можно купить за 3500 рублей.

«Не так давно мы начали еще возить шоколад из Мюнхена. Мы наладили поставки благодаря посредникам, которые возят товары через три-четыре страны. Кто самолетами возит, свои какие-то пути. Мы в это не углубляемся, потому что тема далека от торговли», — пояснил Назаров.