Hugo Boss, который шил одежду гитлеровцам, засудил челябинскую фирму

Известный немецкий бренд премиум-класса Hugo Boss, который в 1930-х годах шил одежду для Гитлерюгенда, подал в суд на челябинскую компанию Whos the boss. Немецкая компания посчитала, что российские коллеги вводят потребителей в заблуждение, продавая женские изделия с созвучным названием. Теперь местные предприниматели вынуждены будут провести ребрендинг.

«В среду, 12 ноября, решение суда по иску Hugo Boss вступило в силу. А это значит, что челябинская компания Whos the boss вынуждена будет сделать ребрендинг. Это не только внушительные финансовые потери, но и повторное завоевание доверия покупателей», — уточняет сайт cheltv.ru.

По сведениям издания, основное возражение немецкого бренда заключалось в том, что якобы челябинская фирма вводит в заблуждение потребителей — покупая местные изделия, они думают, что покупают изделия Hugo Boss. При этом фирма из столицы региона еще в 2023 году зарегистрировала свой товарный знак в Роспатенте.

В сентябре 2025 года арбитражные суды в России удовлетворили пять исков, поданных Hugo Boss в защиту своих прав. В общей сложности ответчики обязаны заплатить 270 тысяч рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, уточняло РИА Новости.