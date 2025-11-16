Новый Уренгой попал в гастрономическое шоу на первом канале
Съемки выпуска проходили этим летом
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) летом проходили съемки гастрономического шоу «Повара на колесах». В эфир первого канала передача выйдет 16 ноября. Об окружном департаменте экономики.
«Первый канал приглашает зрителей отправиться в гастрономическое путешествие по Новому Уренгою. Передача „Повара на колесах“ выйдет в эфир уже завтра, в 11:00 мск. Съемки проекта проходили этим летом», — сообщается в telegram-канале депэкономики Ямала.
Звездные повара несколько дней исследовали газовую столицу. Съемочная группа побывала на рынках, в ресторанах, музеях и даже в тундре.
