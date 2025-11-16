Рейтинг лидеров и аутсайдеров среди управляющих компаний Кургана

В Кургане оценили УК по качеству обслуживания домов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане определили рейтинг из 46 управляющих компаний. С самыми высокими оценками по качеству обслуживания и взаимодействию с жильцами оказались только четыре организации, в аутсайдерах — две фирмы. Подробнее о лучших и худших управкомпаниях города — в материале корреспондента URA.RU, составленного на основе данных Госжилинспекции региона за третий квартал.

Зеленая зона

В этой зоне расположились компании, получившие от 6 до 7 баллов. Организации демонстрируют высокий уровень содержания придомовой территории, контейнерных площадок, подъездов, фасадов и размещения информации, а также низкий уровень административных нарушений. У всех по пять звезд. Абсолютными лидерами с семибалльными оценками стали УК «Проектсервис», «Старт», «УК „Актив“ и „УК „Кристалл“.

Также в зеленую зону попали еще 19 управкомпаний. «УК „Новый квартал“ набрал 6,8 балла, „Курганская управляющая компания“ — 6,6. У „УК „Престиж“, „УК „Мастер“, „Перспектива“ и „Жилищное управление“ — по 6,5 балла. Чуть меньше у „УК „Жилищник“ и „Курган Плюс“ — по 6,25 балла. Организации „УК „Уют“, „УК „Согласие“, „УК „Олимп“, „УК „Солнечный дворик“, „УК „Атлант“, „Капиталстрой“, „УК“Геометрия“, „Брусника. Управление домами Курган“, „Пчелки“, „УК „Дома Атланта“ и „УК „Град“ — по 6 баллов.

Желтая зона

Сюда попали компании с баллами от 4,5 до 5,9. Организации показывают удовлетворительный уровень качества услуг, но требуют улучшений. У всех по четыре звезды. Максимальный показатель по баллам в этой зоне у «УК „Чистый квартал“. Следом идут четыре УК с оценками 5,5 балла — „Сервис“, „ЖКО Фортуна“, „УК „Наш город“ и „УК „Феникс“. По пять баллов от ГЖИ получили „УК „Солнце Парк“, УО „МКД“, „УК „Кристалл Сервис“ и „Вертикаль Сервис“. Замыкают желтую зону „УК „Стабильность“ и „УК „Высотки“ 1 по 4,5 балла.

Оранжевая зона

Здесь находятся управляющие организации, которые получили от 3 до 4,2 балла. УК имеют заметные недостатки в содержании и работе. Выше всех показатель по баллам у «Компаньона». У компаний «УК „Веста“, „Ваш Дом“ и „Эксперт РВ“ — по 4 балла, у „УК „Жемчужина“ — 3,6. СК „Байкал“, „УК „Шестнадцатый район“, „Приоритет“ и „УК „Новый Район“ заработали по 3,5 балла. Меньше всех в этой зону у организации „Союз“ — 3 балла.

Красная зона

В зоне аутсайдеров расположились всего две компании «УК „Партнеръ“ и „УМД“ — 2,5 и 2 балла соответственно. Обе управкомпании получили две звезды в рейтинге от ГЖИ.