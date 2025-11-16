Отдых в загородных челябинских отелях и глэмпингах на Новый год подорожал за год на 10%

Челябинцы начали активно бронировать отели и базы на Новый год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинцы уже с начала ноября 2025 года начали активно бронировать базы отдыха и загородные отели на новогодние каникулы. Стоимость отдыха по сравнению с прошлым годом выросла на 10%. При этом большинство даже самых дорогих номеров уже забронированы. О том, сколько стоит проживание и какие варианты отдыха предлагают челябинцам, а также, на что стоит обратить внимание при выборе — в материале URA.RU.

Парк-отель «Березка»

Многие номера в парк-отеле «Березка» уже забронированы. Однако есть свободные. Стоимость номеров в декабре-январе на двоих с включенным завтраком — 10 400 рублей в сутки, на одного — 8000 рублей в сутки. Номера парк-отеля оформлены в элегантном стиле, есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Гости могут воспользоваться банными халатами и тапочками. В некоторых номерах обустроена гардеробная и установлена гидромассажная ванна.

Глэмпинг «Атмосфера»

Глэмпинг «Атмосфера» в Сосновском районе предлагает проживание в треугольных деревянных домиках в январе по цене 23 000 рублей в сутки. Для двух человек предоставят Wi-Fi, санузел и кухонную зону. Забронировать домик на двоих в декабре можно за 8000 рублей.

Спа-отель «Резиденция 888»

Спа-отель «Резиденция 888» расположен в поселке Кременкуль. В среднем апартаменты на двух человек на двое суток будут стоить 12 000 рублей. При этом в декабре снять двухместную виллу с баней и мангальной зоной можно будет за 9600 рублей, а в начале января цены поднимутся до 15 000 рублей.

Это комфортабельные номера в европейском стиле, атмосферные коттеджи и виллы на шесть человек. В номерах — мебель и техника. А санузлы оборудованы качественной сантехникой. На территории работает ресторан, где представлены блюда разных кухонь. Есть банкетный зал, в котором можно отметить день рождения или другое событие. При этом на новогодние январские праздники почти все апартаменты и виллы уже забронированы.

Загородный комплекс «Аракуль»

Загородный комплекс «Аракуль» в одноименном поселке Челябинской области недалеко от пруда Николинский включает в себя номера разного уровня на 130 мест. В них есть все для комфортного проживания: удобные кровати, шкаф для хранения вещей и Wi-Fi. На территории есть кафе, где предлагают завтраки по системе «шведский стол» за дополнительную плату.

Для бизнес-встреч и переговоров организован конференц-зал. Для разнообразия досуга можно посетить баню, прогуляться по окрестностям, поиграть в настольный игры или теннис. Для любителей спорта есть тренажерный зал.

Для маленьких посетителей — детская площадка. Большинство номеров в комплексе уже занято. Остались наиболее дорогие.

Сейчас забронировать номер на двоих в загородном комплексе на новогодние праздники можно за 28 500 рублей в сутки. А в декабре двухместные номера можно забронировать за 4 600 рублей в сутки.

База отдыха «Родничок»

База отдыха «Родничок» находится в Чебаркуле на берегу озера Еловое. Там есть номера разной вместимости. В каждом — удобные спальные места, отопление, Wi-Fi, гардероб, собственная ванная комната, прилагается набор полотенец. На территории работает ресторан. Доступны частный пляж, общая лаундж-зона.

В окрестностях популярны велопрогулки, рыбная ловля, лыжный спорт, дети оценят наличие игровой площадки. В январские праздники минимальная стоимость двухместных номеров — 4600 рублей в сутки без питания, а в декабре — 4400 в сутки с завтраком, без питания — 3300 рублей.





База отдыха Holidays Forest

База отдыха Holidays Forest находится в сельском поселении Кузнецкое. Для проживания предлагаются четырехместные и пятиместные домики-куполы. В аренду предлагается взять гриль-купол, куда входит мангальная зона.

На базе на прокат можно взять сапборды, посетить купель и русскую баню, кинотеатр под открытым небом. Многие домики на новогодние каникулы уже забронированы. В новогодние праздники стоимость двухместного домика с купелью с купелью или телевизором в среднем достигнет 12 000 рублей. А в декабре такой домик можно забронировать за 8500 рублей в сутки.

Термальный курорт «Баден-Тургояк»

На курорте расположены номера и коттеджи с видом на озеро и горы. Есть номера эконом-класса, а также люкс-номера. Также предлагаются завтраки, своя кухня, баня.