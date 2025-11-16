Логотип РИА URA.RU
Синоптик рассказал, какая погода ждет Свердловскую область 16 ноября

Синоптик Пулин: в Екатеринбурге возможны осадки в виде дождя
16 ноября 2025 в 07:05
В Екатеринбурге в течение дня сохранится облачная погода

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Свердловской области 16 ноября ожидается неустойчивая погода с осадками и колебаниями температуры. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

«В Екатеринбурге ночью ожидается +2…+4 градуса, днем — +4…+6 градусов, к вечеру температура может опуститься до –2…–4 градусов», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что ветер будет дуть с юга и юго-запада, с переходом на западный и северо-западный, со скоростью 5–10 м/с, ночью порывы могут достигать 13 м/с.

В сообщении также добавили, что в первой половине дня возможны небольшие осадки в виде дождя, который может перейти в снег. В Екатеринбурге сохранится облачная погода, но вечером появятся просветы.

