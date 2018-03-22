Почему в день ревизии покончил с собой тюремный начальник Зауралья

20:11 22 марта 2018 0

На режимных объектах оказалась богатая почва для злоупотреблений Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганском управлении Федеральной службы исполнения наказаний работает крупномасштабная проверка. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе ведовства. Здесь заверили, что это плановое мероприятие, которое проводится раз в пять лет. Однако источники агентства уверены, что проверка приехала с определенной установкой и не случайно в ведомстве, где расследуют уголовное дело экс-руководителя Ильгиза Ильясова случилось новое ЧП. На этот раз — самоубийство.

Тело помощника начальника УФСИН, подполковника Олега Гринчика было найдено под окнами его дома в Кургане рано утром в понедельник, 19 марта. В обед того же дня личному составу управления была представлена московская проверка.

Смерть подполковника расследует следственный комитет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сослуживцы отзываются о погибшем исключительно положительно. В комментариях к новости читатели «URA.RU» отмечают, что Гринчик находился в конфликте с заместителями начальника управления Александром Тарачуком и Михаилом Хамазиным. Комментировать этот конфликт в пресс-службе ведомства отказались, заверив, что никаких конфликтов не было.

Известно, что Олег Гринчик долгое время работал под началом бывшего руководителя зауральского УФСИН Ильгиза Ильясова, на которого возбуждено уголовное дело за получение взяток и превышение служебных полномочий. По данным источников агентства, причиной желания свести счеты с жизнью у силовика могли возникнуть из-за махинаций со строительством зданий в управлении. «Построили здание на бумаге, а что показывать проверяющим — непонятно», — пояснил собеседник «URA.RU». Однако существует версия, что Гринчика могли попросту подставить. Есть большая вероятность, что все интриги ведомства в ближайшее время раскроются.

По сведениям источников, проверяющие прибыли с конкретным заданием — поставить неуд курганскому управлению. «Этот неуд они поставят», — уверен собеседник. Такая ситуация может стать полной неожиданностью для нового начальника УФСИН Владимира Мачушкина, который прибыл в Зауралье лишь в конце января 2018 года.

Ильгизу Ильясову грозят новые обвинения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Нарушения при строительстве уже фигурируют в уголовном деле Ильгиза Ильясова, однако, по данным источников в силовых ведомствах, в ближайшее время ему предъявят новые обвинения.В настоящее время экс-руководитель УФСИН находится под домашним арестом в доме своего сына, который, по свидетельствам работников УФСИН, бесплатно строился из материалов подрядчиков, возводивших здания в управлении. Кроме того, по данным работников ведомства, при строительстве незаконно использовался труд заключенных, один из которых даже совершил побег со стройки.

В пресс-службе Курганского управления ФСИН считают, что мотивом самоубийства не могла быть реакция подполковника на проверку: по мнению представителей ведомства, Гринвич не мог знать о проверке в тот же день.