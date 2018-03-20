В Кургане погиб подполковник регионального управления службы исполнения наказаний Олег Гринчик. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УФСИН по Курганской области.
Подробности происшествия не сообщили, отметив, что региональный Следственный комитет сейчас проводит проверку по факту смерти. По данным источников агентства, руководитель отдела тылового обеспечения покончил с собой рано утром, 19 марта. Собеседники агентства связывают это с проверкой, которая в настоящее время работает в ведомстве.
В Кургане продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя УСИН Ильгиза Ильясова, который сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий.