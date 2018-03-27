Детей российских чиновников могут выбросить из английских колледжей

19:12 27 марта 2018 0

Дети российских чиновников, похоже, могут забыть об обучении в Оксфорде Соцсети

В Великобритании могут ввести мораторий на получение образования в местных колледжах и университетах для граждан России. Проверки затронут и тех, кто уже там обучается. О том, что обсуждение данной инициативы на фоне обострения отношений между Москвой и Лондоном ведется на уровне членов британского парламента, «URA.RU» подтвердили сразу несколько источников. Если соответствующие ограничения будут реализованы, это станет сокрушительным ударом по представителям российских элит, которые предпочитают отправлять своих отпрысков на учебу за рубеж.

Как заявил «URA.RU» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, слухи о том, что британские власти поднимут вопрос получения образования в Англии детьми российского политического и бизнес-истеблишмента, циркулируют уже не первый день: «Британские эксперты, с которыми мне довелось пообщаться, подтверждают, что подготовительные обсуждения, пока неофициальные, уже идут в парламенте страны».

По его словам, вопрос упирается в два аспекта: «Первый — насколько это соответствует британскому праву, ведь речь идет о частных вузах, а соответственно об ограничениях частного бизнеса.

Однако существует и второй аспект: парламентарии могут поставить вопрос об источниках финансирования обучения детей.

Вполне возможно, что появятся рекомендации, согласно которым для оплаты не будут приниматься деньги, полученные коррупционным путем. Уже сегодня английские финансовые службы проводят тщательные проверки поступлений денежных средств гражданам России, находящимся на территории Британии». По оценкам Смирнова, «практически вся элита в России учит своих детей в Англии».

Руководитель одного из российско-британских агентств, занимающихся помощью в поступлении в английские учебные заведения, на условиях анонимности сообщил «URA.RU», что многие клиенты «взволнованы и насторожены». «Не секрет, что обучение в Британии — дорогое.

Один семестр в средней школе стоит в среднем 10 тысяч фунтов стерлингов (свыше 800 тысяч руб. по действующему курсу ЦБ РФ).

Российские элиты предпочитают отправлять своих детей на учебу в Лондон Фото: depositphotos.com © URA.RU

Люди опасаются, что они отдадут детей [в Великобританию] на учебу, а их потом оттуда попросят [уехать]. Пока никаких указаний не поступало, но люди переживают», — пояснил собеседник агентства. Он также отметил, что «в основном заявки уже собраны», поскольку набор на сентябрь нынешнего года в большинстве английских колледжей уже закрыт.

Консультант британско-российской компании Smapse Education рассказал корреспонденту «URA.RU», что существуют опасения, связанные с получением виз. Ранее британские власти обещали значительно ужесточить визовый режим с Россией.

По мнению политолога Ильи Гращенкова, ранее обучавшегося в Тринити-колледже в Дублине, Великобритании вполне может ввести мораторий на обучение детей российских чиновников, олигархов и прочих лиц, входящих в разнообразные списки неблагонадежных, с точки зрения Запада, лиц. «Действительно, это было бы серьезным ударом по российским элитам, представители которых демонстрируют напускную патриотичность, предпочитая при этом жить и обучать детей за границей. Это было бы правильным шагом. Как я уже неоднократно говорил, или там предстоит сделать серьезный выбор — с кем они», — сказал «URA.RU» Гращенков.

Он предположил, что моратория на обучение всех российских граждан вводиться не будет: «Если речь идет о рядовых гражданах, которые хотят стать студентами престижных колледжей, полагаю, что Британия сама не заинтересована и вряд ли будет чесать их под одну гребенку с детьми русских олигархов».

Отпрыскам российских VIP, видимо, придется учиться внутри страны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Член Международного союза юристов Валерий Ванин пояснил «URA.RU», что речь идет о вполне понятной и рабочей схеме: «Действующее законодательство Британии позволяет арестовывать и конфисковывать денежные средства, легальность происхождения которых не доказана. Если гражданин не в силах объяснить, откуда он взял деньги на обучение своего ребенка в колледже, то они будут заморожены и изъяты со счета учебного заведения».

В то же время эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов считает, что Великобритания вряд ли пойдет на такой шаг.

«Британия — это витрина западного либерализма, отчуждать права личности не в правилах британцев. Если кому-то будет запрещено учиться в английских вузах, то это будет означать переворот в западном мировоззрении. К тому же, терять такой инструмент воздействия на элиты других государств, как образование — нерационально для Англии. Сделают хуже только себе», — сказал он «URA.RU».

Проживающий в Лондоне пензенский бизнесмен Алексей Шматко подтвердил «URA.RU», что «в Британии так не делается»: «Это только в России любой большой начальник может что-то приказать. Здесь же существует строго регламентированная процедура. Да и доказать, что ребенок учится на деньги, полученные преступным путем, практически невозможно. У большинства крупных чиновников из России деньги уже давно хорошо отмыты». Он также сообщил, что в Лондоне обучается «огромное количество детей российских бизнесменов и чиновников».