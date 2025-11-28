Профсоюз из ХМАО подал в суд на «Сургутнефтегаз» из-за отсутствия индексации зарплаты у работника

Сотрудник «Сургутнефтегаза» пытается отсудить у компании доплату за отсутствие индексации зарплаты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Независимый профсоюз «Профсвобода» из ХМАО подал в суд на нефтяную компанию «Сургутнефтегаз». Он потребовал доплатить работнику за то, что предприятие два года не индексировало зарплату. По предварительным подсчетам, работодатель задолжал нефтянику несколько сотен тысяч рублей, сообщил URA.RU председатель профсоюза Александр Захаркин.

«Мы подали индивидуальный трудовой иск в защиту сотрудника, которому несколько лет не индексировали зарплату. В документах, с которыми его ознакомили, вообще нет слова „индексация“. Работодатель обязан обеспечивать рост реального содержания зарплаты, а этого не происходит», — рассказал Захаркин в разговоре с корреспондентом URA.RU.

По словам лидера профсоюза, суд ранее отказал в рассмотрении подобных исков, ссылаясь на коллективный характер спора. Тогда организация подавала заявление в интересах всех работников компании.

Сейчас суд принял иск, но дело еще не завели. По словам Захаркина, ранее аналогичные заявления оставляли без движения из-за формальных замечаний к оформлению.

Профсоюз «Профсвобода» считает свою позицию правомерной по нескольким причинам. Руководитель организации объяснил URA.RU, что индексация зарплаты — это не право работодателя, а обязанность, закрепленная статьей 134 Трудового кодекса. Закон требует, чтобы компания обеспечивала рост реального содержания зарплаты, а не просто увеличивала тарифные ставки.

По словам Захаркина, в «Сургутнефтегазе» работнику с 2014 года не предъявили ни одного документа, где было бы прописано слово «индексация» или установлен порядок ее проведения. Он отметил, что у компании нет утвержденного порядка индексации. Работодатель повышает тарифы, выдавая это за индексацию, хотя это разные понятия.

Профсоюз считает, что при отсутствии порядка индексации расчет должен проводиться по федеральному индексу потребительских цен, как это уже делали суды в аналогичных процессах. Захаркин добавил, что профсоюз уже дважды выигрывал подобные дела у «Сургутмебели» — дочернего общества «Сургутнефтегаза». Коллективный договор там составлен по аналогичной схеме.

Организация убеждена, что в споре с «Сургутнефтегазом» сотрудник имеет право на компенсацию за отсутствие индексации зарплаты. Это право закреплено государством и не зависит от внутренних документов компании.

URA.RU направило запрос в «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать поданный иск и позицию компании по индексации зарплат. На момент публикации новости ответ не поступил.