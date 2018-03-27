Губернатор Тулеев потерял всякую связь с реальностью

16:00 27 марта 2018 3

Глава Кемеровской области Аман Тулеев сделал неосторожное заявление Фото: Kremlin.Ru

Заявление губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о «бузотерах и провокаторах» может стоить ему и членам его команды карьеры. Так считают опрошенные «URA.RU» политконсультанты и аналитики.

В ходе встречи с Владимиром Путиным глава Кузбасса обвинил оппозицию в организации митинга, который прошел во вторник, 27 марта, в Кемерово. «Как обычно, на горе людском вся эта оппозиционная сила в момент приехала сюда. Идут по домам, по предприятиям, которые рядом расположены. Это вообще не родственники погибших. Это те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними, говорим, что это святотатство», — заявил Тулеев в ходе совещания с президентом РФ, посвященного пожару в ТЦ «Зимняя вишня».

В расшифровке с мероприятия, размещенной на официальном интернет-представительстве президента России, этой цитаты нет.

По всей стране проходят траурные акции в память о погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отметим, что на стихийный митинг, по свидетельствам СМИ, собралось не менее тысячи человек. Они потребовали огласить точное число погибших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», а также призывали местные власти подать в отставку. Площадь перед зданием администрации города, где собрались обеспокоенные горожане, была оцеплена полицией, кемеровчане пришли с плакатами: «Коррупция убивает», «Мы все заперты в этом зоопарке», «Сколько реальных жертв?», «Сколько стоят ваши закрытые глаза?».

Заявление Тулеева о политизации стихийного митинга лишь подтверждает то, что губернатор потерял всякую связь с реальностью, считает политолог Аббас Галлямов. «Любым политическим инструментом можно пользоваться лишь при определенных обстоятельствах. Даже такой приём, как объявление недовольных „профессиональными оппозиционерами“, не является универсальным. В случае с гибелью детей и очевидным недовольством большинства деятельностью местного чиновничества, никто Тулееву не поверит», — отмечает эксперт. По его мнению, Тулеев повысил градус противостояния, причём в ситуации, когда симпатии большинства не на стороне властей.

Политического будущего лишился сегодня и вице-губернатор области Сергей Цивилев, которого прочили в преемники Тулеева, считает политолог Никита Исаев. В ходе встречи с митингующими он также сделал неосторожное заявление. «Вы пиаритесь на трагедии?» — заявил вице-губернатор в ходе митинга местному жителю Игорю Вострикову, потерявшему на пожаре троих детей, жену и сестру.

В результате пожара погибли 64 человека, из них 41 — дети Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Так вышло, что он это сказал отцу троих детей, потерявшему в этой трагедии пятерых человек. Это политическое самоубийство, но в логике назначений, думаю, что он спокойно займет теплое место в каком-нибудь госучреждении. Относительно Тулеева, думаю, что он будет отправлен отставку, так как это очень удобная фигура с точки зрения погашения напряжения. На него свалят всю ответственность», — прокомментировал ситуацию «URA.RU» Исаев. От также отметил, что политическая ситуация на Кузбассе, где чиновники с 90-х годов считали себя государством в государстве, не сможет оставаться на том же уровне.

Впрочем, позже появились кадры с митинга, на которых видно, что, прося прощения у собравшихся, Цивилев встал на колени. Наблюдатели отметили, чиновник второй день подряд находится среди земляков, фиксируя обращения и оперативно реагируя на них.

В совещании с Владимиром Путиным также участвовали глава МЧС Владимир Пучков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из них 41 — дети. Трагедия произошла в воскресенье, 25 марта.