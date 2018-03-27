{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 марта 2018
Главные новости Москвы
16:00  27 марта 2018 3

Губернатор Тулеев потерял всякую связь с реальностью

Сайт президента не стал повторять слова о заказном митинге родителей в Кемерово
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
Глава Кемеровской области Аман Тулеев сделал неосторожное заявлениеФото: Kremlin.Ru
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
все новости сюжета

Заявление губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о «бузотерах и провокаторах» может стоить ему и членам его команды карьеры. Так считают опрошенные «URA.RU» политконсультанты и аналитики.

В ходе встречи с Владимиром Путиным глава Кузбасса обвинил оппозицию в организации митинга, который прошел во вторник, 27 марта, в Кемерово. «Как обычно, на горе людском вся эта оппозиционная сила в момент приехала сюда. Идут по домам, по предприятиям, которые рядом расположены. Это вообще не родственники погибших. Это те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними, говорим, что это святотатство», — заявил Тулеев в ходе совещания с президентом РФ, посвященного пожару в ТЦ «Зимняя вишня».

В расшифровке с мероприятия, размещенной на официальном интернет-представительстве президента России, этой цитаты нет.

Акция памяти погибших на пожаре в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня" возле памятника Орленку на Алом поле. Челябинск, цветы, траур, скорбь, свечи, кемерово, игрушки
По всей стране проходят траурные акции в память о погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отметим, что на стихийный митинг, по свидетельствам СМИ, собралось не менее тысячи человек. Они потребовали огласить точное число погибших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», а также призывали местные власти подать в отставку. Площадь перед зданием администрации города, где собрались обеспокоенные горожане, была оцеплена полицией, кемеровчане пришли с плакатами: «Коррупция убивает», «Мы все заперты в этом зоопарке», «Сколько реальных жертв?», «Сколько стоят ваши закрытые глаза?».

Заявление Тулеева о политизации стихийного митинга лишь подтверждает то, что губернатор потерял всякую связь с реальностью, считает политолог Аббас Галлямов. «Любым политическим инструментом можно пользоваться лишь при определенных обстоятельствах. Даже такой приём, как объявление недовольных „профессиональными оппозиционерами“, не является универсальным. В случае с гибелью детей и очевидным недовольством большинства деятельностью местного чиновничества, никто Тулееву не поверит», — отмечает эксперт. По его мнению, Тулеев повысил градус противостояния, причём в ситуации, когда симпатии большинства не на стороне властей.

Политического будущего лишился сегодня и вице-губернатор области Сергей Цивилев, которого прочили в преемники Тулеева, считает политолог Никита Исаев. В ходе встречи с митингующими он также сделал неосторожное заявление. «Вы пиаритесь на трагедии?» — заявил вице-губернатор в ходе митинга местному жителю Игорю Вострикову, потерявшему на пожаре троих детей, жену и сестру.

Горожане несут цветы к мемориалу памяти погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово. Екатеринбург
В результате пожара погибли 64 человека, из них 41 — дети
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Так вышло, что он это сказал отцу троих детей, потерявшему в этой трагедии пятерых человек. Это политическое самоубийство, но в логике назначений, думаю, что он спокойно займет теплое место в каком-нибудь госучреждении. Относительно Тулеева, думаю, что он будет отправлен отставку, так как это очень удобная фигура с точки зрения погашения напряжения. На него свалят всю ответственность», — прокомментировал ситуацию «URA.RU» Исаев. От также отметил, что политическая ситуация на Кузбассе, где чиновники с 90-х годов считали себя государством в государстве, не сможет оставаться на том же уровне.

Впрочем, позже появились кадры с митинга, на которых видно, что, прося прощения у собравшихся, Цивилев встал на колени. Наблюдатели отметили, чиновник второй день подряд находится среди земляков, фиксируя обращения и оперативно реагируя на них.

В совещании с Владимиром Путиным также участвовали глава МЧС Владимир Пучков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из них 41 — дети. Трагедия произошла в воскресенье, 25 марта.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров