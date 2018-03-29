В подготовку к выборам в думу Тюмени вмешалась прокуратура

20:19 29 марта 2018 0

Новая нарезка округов так и не была внесена в Гордуму Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На выборах в Тюменскую городскую думу — интрига. Горизбирком, еще 26 марта отправивший в думу новую нарезку округов, почему-то не внес вопрос по ее утверждению в повестку сегодняшнего заседания народных избранников. Более того: накануне вечером в экстренном порядке схема избирательных округов в Центральном округе города была перестроена. Эксперты предлагают две версии причин, по которым это случилось — одна из них дает основания полагать, что вопрос по будущему нынешнего спикера Дмитрия Еремеева пересмотрен, а отдельным депутатам в грядущей кампании будет легче, чем остальным.

К 12 округу прирезали часть девятого Фото: скриншот с сайте Избиркома Тюмени

Первоначальная схема округов появилась в депутатских кабинетах 26 марта. Логично было предположить, что вопрос будет вынесен на заседание Гордумы 29 числа, однако в повестке его не оказалось. Опрошенные корреспондентом «URA.RU» народные избранники отметили, что сами в недоумении, а источник в аппарате думы сообщил, что вопрос официально даже не был внесен.

Глава Горизбиркома Татьяна Гиблер сообщила, что возникли некие юридические «тонкости в плане того, кто должен утверждать схему одномандатных избирательных округов — или избирательная комиссия, или все-таки дума». Она подтвердила, что схема нарезки округов была пересмотрена — причиной стала некая техническая ошибка: в 12 округе граница прошла по действующему участку. Изменения границ в 12 округе потянули за собой девятый и восьмой.

Интересно, что в итоговом варианте нарезки к 12 округу присоединили кусок территории, который первоначально избирком отнес к девятому — это участок возле реки Туры, в частности, улицы Циолковского, Госпаровская, Сургутская, Пристанская. Во время выборов 2013 года вся эта территория относилась к избирательному округу №9, где за депутатский мандат боролись пять кандидатов. Победителем в итоге стал Дмитрий Еремеев — которого коллегии избрали спикером думы.

Если по версии нарезки от 25 марта в 12 округе числилось 19 568 избирателей, то в исправленном варианте их стало 20 856 человек.

Остальные изменения в границах округов — девятого и восьмого — коснулись территорий, которые на выборах 2013 года избрали своими депутатами единороссов Николая Романова и Николая Моисеева.

Консультации по конкретным кандидатам еще не окончены, полагают эксперты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Источник агентства, близкий к тюменским политическим кругам, отмечает, что всю ситуацию с заминкой по утверждению новой нарезки округов спровоцировал «вопрос о спикере». «Все сделано под Еремеева, — полагает он. — Это означает, что он все же может пойти на выборы, и если сорвется его переход из думы по горизонтали, то он вновь получит мандат и возглавит думу. Вчерашние изменения округа, который избирал спикера, означает, что вопрос по Еремееву окончательно не решен».

Собеседник агентства предположил, что и юридическая коллизия с тем, кто именно должен утверждать схему округов, стала только предлогом для того, чтобы получить время на консультации по будущему спикера гордумы. «Да, в марте 2015 года облдума приняла поправки в Избирательный кодекс, которые установили новую численность одномандатников и списочников в муниципальных думах, это относится и к тюменской гордуме, — напомнил он. — По правилам Гордума должна была в течение 30 дней утвердить новую нарезку округов. В случае, если она это не сделает, утвердить схему обязан горизбирком».

Еще один осведомленный источник агентства пояснил, что принять новую нарезку округов в 2015 году Гордума не смогла:

по старым правилам избиралось 18 одномандатников и столько же списочников, и когда известный бизнесмен, депутат Олег Чемезов был избран в Облдуму, место в городской освободилось. Довыборы надо было проводить, разумеется, по старой нарезке.

«Кроме того, после этого в облдуму ушел Валерий Фальков, там тоже могли быть довыборы и тоже по старым правилам, — говорит источник. — По уму надо было, чтоб изменения в Избирательный кодекс, касающиеся Тюменской гордумы, вступили в силу только в этом году». Собеседник агентства отметил, что сейчас вопрос о том, кто будет утверждать схему нарезки, решается в областной прокуратуре. «Срок — до понедельника», — сообщил он.

Другой источник агентства, знакомый с ситуацией в гордуме, подтвердил, что спикер Дмитрий Еремеев будет участвовать в кампании. «Его никуда не могут пристроить. Поэтому другого выхода просто нет», — считает он.

Прежнему составу осталось провести три заседания Думы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отметил, что по закону еще есть время для окончательного решения вопроса с нарезкой округов и публикации схемы. «Я вижу в этой ситуации исключительно техническую заминку, связанную с нехваткой численности в одном из округов, — пояснил он. — Избирком был совершенно прав, не внеся этот вопрос на думу».

При этом источники агентства отмечают, что уже сейчас по новому варианту нарезки округов можно судить, у кого из нынешних народных избранников позиции в новой кампании будут прочнее, чем у других. «Разумеется, одномандатники пойдут по тем территориям, где они уже избирались и работали все эти годы, — полагает один из собеседников агентства. — Так, Еремееву постарались приблизить границы округа к тем, что были в 2013 году. В целом же это пример лоббистских возможностей депутатов — кому из них удалось сформировать округа наиболее приближенно к прежним границам, тот и будет в наиболее выигрышном положении».

Судя по новой нарезке, весьма прочными можно назвать позиции Юрия Коновалова, который шел по округу №1 — его территория практически осталась прежней, который и сейчас значится под первым номером. Схожей осталась территория бывшего третьего округа (ныне №5), по которому одномандатником избралась Екатерина Вешкурцева — правда, к ней прирезали основательный кусок от бывшего четвертого округа. Бывший пятый округ, по которому избирался Валерий Фальков, теперь стал шестым. Высокими можно назвать шансы Андрея Потапова, который избрался на довыборах после ухода Олега Чемезова по округу №13 — сейчас это 18-й округ. Стабильно высокие шансы у Альбины Селезневой — ее 14 округ практически без изменений превратился в 20.

При этом, как пояснил один из источников агентства, консультации в партиях еще не окончены и со 100% уверенностью говорить о конкретных кандидатурах пока рано.