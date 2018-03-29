13:14 29 марта 2018 2

Татьяна Гиблер пояснила, почему вопрос о нарезке округов не был вынесен на заседание гордумы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменская городская дума не стала рассматривать вопрос о новой нарезке округов в преддверии грядущих выборов. Несмотря на то, что материалы появились в электронных депутатских кабинетах, вопрос не был внесен в повестку дня. По информации источника, знакомого с ситуацией, уже выданная народным избранникам схема нарезки была изменена накануне вечером.

Как рассказала корреспонденту агентства глава городской избирательной комиссии Татьяна Гиблер, вопрос не был вынесен на заседание гордумы потому, что возникли юридические «тонкости в плане того, кто должен утверждать схему одномандатных избирательных округов — или избирательная комиссия, или все-таки дума».

В депутатских кабинетах схема округов была. А в повестке заседания думы ее не оказалось Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Когда мы определимся до конца в этом вопросе, она будет утверждена», — подчеркнула Татьяна Гиблер, отметив, что «никаких законодательно установленных сроков, которые бы мы нарушали, сейчас нет». В случае, если схему должна утверждать дума, скорее всего, она соберется на внеочередное заседание, а не станет ждать до апреля.

Кроме того, изменения по схеме нарезки округов коснулись Центрального административного округа Тюмени. По словам главы горизбиркома, на такие меры пришлось пойти «в связи с тем, что произошла техническая ошибка». «Граница округа пошла по действующему участку, этого нельзя было делать. Это 12-й округ, он потянул после себя девятый, который упал по численности, забирали у восьмого», — пояснила Татьяна Гиблер.

По предварительным данным, на выборы Тюменской городской думы выделено 62 миллиона рублей, однако не исключено, что она будет скорректирована. В частности, планируется увеличить число членов участковых избирательных комиссий. Это может стоить около трех миллионов рублей, отметила собеседница агентства.