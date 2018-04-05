Как сфабриковали дело очкарика, давшего сдачи спортсмену-южанину

21:42 05 апреля 2018 1

Влад Рябухин выдержал 2,5-часовой допрос, ответив на более чем 100 вопросов Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Екатеринбурге состоялось одно из главных заседаний по «делу очкарика»: суд допросил главного героя истории — 22 летнего Влада Рябухина. Он рассказал не только, как подрался с оппонентом — 100-килограммовым Сарго Арутюнряном, но и как следователь Шакирзянова сфальсифицировала доказательства по его делу: оказалось, «фототаблицу» с места происшествия по ее просьбе составлял сам обвиняемый. Процесс ознаменовался рекордным количеством вопросов, снятых судьей, и выходками одного из адвокатов, за что его чуть не удалили его из зала. Как ломались копья на процессе — в репортаже «URA.RU».

Заседание началось с задержкой. В отличие от Влада и трех его адвокатов, которые приехали заранее, Саргис Арутюнян и его адвокат Николай Колчанов появились в суде с опозданием. Настолько ощутимым, что Влад, раздавая в коридоре комментарии телеканалам, даже пошутил: «Может, они обо мне забыли?». Как рассказал «URA.RU» обвиняемый, он совершенно не боялся допроса, поскольку на его стороне — правда.

Право задать первые вопросы предоставили адвокатам Влада — отвечая на них, он рассказал, что происходило 1 июля 2017 года («URA.RU» подробно описывало эту историю, но многие детали сегодня прозвучали впервые). Оказалось, в тот день Влад допоздна работал, устанавливая батутный аттракцион возле кинотеатра «Космос». Когда ему позвонил друг Эдик и попросил съездить за девушкой Василисой на Пионерский поселок, уставший Влад сперва отказался — согласился лишь после третьего звонка, когда Эдик сообщил, что к ней на вечеринке кто-то пристает. Они забрали Эдика и поехали к дому по ул. Менделеева, 16 в Екатеринбурге.

Драка

По словам Влада, он и его друзья изначально не хотели никакого конфликта: было условие, что Василиса будет ждать их на улице. Но, приехав туда, они обнаружили перед подъездом ее подругу Ксюшу с двумя молодыми людьми (один из них был 16-летний друг Сарго Гриша Бетенеков, личность второго установить суду так и не удалось). «Эдуард пошел к подъезду, а мы с Гошей Гвоздевым остались у машины, — вспоминал Влад. — Вскоре я услышал нецензурную брань в адрес Эдика и подошел туда. Спросил у Эдика, что произошло — Гриша переключился на меня и в нецензурной форме велел мне закрыть рот. Я в недоумении переспросил — он повторил».

Влад и его оппонент — 100-килограммовый Саргис Арутюнян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам Влада, он стоял на ступеньку ниже Гриши. Тот был сильно пьян, орал и махал руками. Несколько раз Влад потребовал от него извинений, потом отвесил ему пощечину. Гриша забежал в подъезд и отсутствовал около минуты. Поскольку через дверь был слышен разговор, Влад предполагает, что в тот момент Гриша звонил друзьям. Потом он вышел и предложил отойти в сторону.

«Мы говорили минуты две-три: он пояснил, что думал, что мы какие-то „левые“, поскольку сильно выпил, и извинился, — вспоминает Влад. — Разговаривали спокойно, в конце даже пожали руки. А когда повернулись в сторону подъезда, я увидел, что подходят еще четыре молодых человека» [это были Саргис Арутюнян, Низами Аббасов, Салам Фараджов и еще парень, личность которого суду установить также не удалось].

«Гриша шагнул к ним навстречу, стал говорить: „Успокойтесь, я сам все решил, я был не прав“, но они все равно шли на нас. Сарго произнес: „Ты че, не видишь, что ему 16 лет?“ Я начал говорить, что не знал».

Арутюнян движением правой руки отодвинул Гришу в сторону, и с этого замаха нанес удар мне в лицо. От удара у меня голова отвернулась в сторону, очки слетели, я почувствовал боль. И сразу же, не замахиваясь, ударил в ответ».

Эпилепсия

По словам Влада, удар Сарго пришелся ему в висок, а его удар — по нижней части челюсти Саркиса. «Арутюнян покачнулся, запнулся о бордюр левой ногой, попытался балансировать, поймать равновесие, хаотично махая руками, но у него не получилось и он упал на тротуар на левый бок, ударившись о землю одновременно плечом и головой. Раздался звук, как будто треснула деревяшка», — рассказал Рябухин. — Гриша Бетенеков пошел на Эдика, а на меня с кулаками накинулся Низами Аббасов: бил кулаками в сторону моего лица, но я не отвечал, пятясь назад. Но в один из моментов Салам закричал: «Успокойтесь, Сарго плохо!».

Сарго Арутюнян: последствия травмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Влад сразу же понял, что у Сарго случился приступ эпилепсии: начались судороги, изо рта пошла пена. Друзья Сарго растерялись, и Влад, который знал, что надо делать в таких случаях (у него есть друг-эпилептик) взял инициативу в свои руки: Сарго перевернули на бок, подскочивший Гоша Гвоздев взял в руки его голову, а Влад воткнул Сарго в зубы зажигалку, стал тереть виски и поливать голову водой, которую кто-то принес из квартиры. «Все кричали, что надо вызвать „скорую“, но почему-то никто не вызвал, — вспоминает Влад. — Все это длилось минут 40. Потом Арутюнян стабильно задышал, и я понял, что он приходит в себя. И встал на ноги».

Влад оставил свой номер телефона двум людям, и вместе с друзьями уехал. «Болела голова, меня тошнило, — говорит он. — Только повернули за дом, тут же остановились — я вышел из машины, и меня вырвало. Когда я сел обратно, Гоша Гвоздев достал аптечку и обработал мне лицо перекисью водорода».

Для Влада драка тоже не прошла бесследно Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В суде Влад рассказал, что у него и раньше случались приступы головной боли — из-за бокса. В 16 лет в военкомате (это было еще в Узбекистане) ему сказали, что не возьмут в армию, если он останется таким «дрищем», и, когда он переехал в Россию, стал заниматься в патриотическом клубе, чтобы подтянуть физическую форму. В 17 лет занялся боксом и занимался год, но особых успехов не достиг. Лишь дважды участвовал в любительских соревнованиях, но после вторых состязаний получил сотрясение мозга.

С тех пор и стали случаться приступы головной боли с потерей зрения и координации. Получить нормальное лечение не удавалось: для него как для не-гражданина России, все лечение — только платное. Влад сделал за свой счет МРТ, УЗИ, сходил к нейрохирургу и эпилептологу, но установить диагноз и вылечить его медики так и не смогли. После стычки с Арутюняном эти приступы возобновились. «Последний был буквально позавчера», — признался в суде Влад.

Следователь Шакирзянова

О том, что у Сарго проломлена голова, и ему делали серьезную операцию, Влад узнал через несколько недель от общих с Сарго знакомых: его друг служил вместе с другом Арутюняна на одном корабле. Влад написал Сарго во «ВКонтакте» и даже принес извинения. Но тот ответил, что Владу надо пообщаться с его дядей. «Мы с ним встретились.

Он сказал, что у меня есть два варианта: либо я сажусь в тюрьму, либо даю миллион, — вспоминает Влад. — Я ответил, что у меня нет миллиона, да и за что я должен платить, если на меня напали?».

Дядя Саргиса требовал с Влада миллион Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако Влад очень сильно напугался, узнав, что ему «светит» 12 лет тюрьмы (родственник Сарго пообещал посадить его по части 3 статьи 111 УК РФ). «У Сарго один дядя в погонах, другой — со звездами на груди типа вор в законе — я понял, что я в тупике, поэтому я и сделал видеообращение, которое опубликовал в соцсетях». А в октябре его вызвали в полицию для дачи объяснений. Дело поручили следователю отдела полиции №3 Шакирзяновой. «Она говорила: не переживай, все будет нормально, у тебя будет 118-я, никто тебя не посадит: больше условного срока тебе не светит», — говорит Влад.

Он послушно выполнял все, говорила ему следователь, например, писал под ее диктовку показания. И даже, как он рассказывает, выполнял ее поручения — например, съездить сфотографировать место драки — дом с номером, подъезд.

«Фототаблицу» пришлось даже переснимать: сделанные им на телефон кадры не устроили следователя — она попросила, чтобы кто-то сфотографировал, как Влад указывает на табличку на доме.

Впоследствии эти фотографии оказались в уголовном деле как фото с места происшествия, сделанные якобы следователем на некий фотоаппарат Panasonic. Но Влад не знал, правильно это или нет, продолжая верить следователю.

Лишь когда у Влада появилась мощная команда адвокатов, ему удалось выстроить свою защиту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лишь когда у него появились хорошие адвокаты (уже перед самым судом защищать Влада взялась команда адвоката Колосовского), он узнал, что это было не просто грубейшее нарушение, а, по сути, уголовное преступление — фальсификация доказательств по делу (как уже сообщало «URA.RU», недавно Рябухин подал заявление в следственный комитет на действия следователя Шакирзянову).

К таким же грубейшим нарушениям следует отнести и очные ставки: лишь одна (с Арутюняном) проводилась в присутствии адвоката, на всех остальных адвоката не было. Также в суде со слов Влада выяснилось, что на его очных ставках с Низами и Гришей те не озвучивали своих показаний, хотя в протокол их слова занесены.

«О том, что у меня будет не 118-я, а 111, я узнал только, когда уже знакомился с делом», — говорит Рябухин. Кстати, этой процедуры фактически тоже не проводилось: Влад по указке следователя лишь подписал протокол об ознакомлении — ему не дали не то что сфотографировать, но даже пролистать дело.

«Адвокат Колчанов, вам делается замечание»

Как уже сообщало «URA.RU», на процессе по «делу очкарика» постоянно меняется гособвинитель (в суде появляется то прокурор-блодинка, то прокурор-брюнетка), и на предыдущих заседаниях порой казалось, что они не очень хорошо знакомы с делом. Сегодня позицию следствия защищал старший помощник прокурора Кировского района Екатеринбурга Наталья Сафиуллина.

Выходки адвоката Колчанова и его «колхозный» стиль поведения… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Часто она задавала вопросы, ответы на которые уже звучали. Другие вопросы выглядели странными (Влад честно признался, что не понимает их) — судье то и дело приходилось уточнять, что она имеет в виду. На ряд вопросов он позволил подсудимому не отвечать. Всего судья Савинов отменил или переформулировал порядка пяти вопросов от прокурора.

Также судья снял не менее трех вопросов, заданных Владу адвокатом Арутюняна Николаем Колчановым. Но, в отличие от прокурора, тот не хотел мириться с этим и постоянно вступал в перепалку с судьей. «Известно ли вам, что голова является жизненно важным органом?» — спросил он Влада. «Снимается вопрос!» — отрезал судья. — «Тогда следующий. Хотя я попрошу занести протест: этот вопрос имеет прямое отношение к установлению направленности умысла», — сказал Колчанов. «Вы считаете, что протокол не ведется?» — удивился судья.

В один из моментов адвокат Колчанов и вовсе посчитал возможным сделать замечание судье.

Когда Колосовский предложил зачитать явку с повинной Рябухина (на которую ссылались многие), судья попросил стороны высказать свое мнение, и Колчанов вдруг заявил: «Не возражаю, но я не услышал слова «ходатайство»! — «А как надо было сказать? — парировал Савинов. — Если председательствующим ставится на обсуждение ходатайство, значит, оно таковым и является».

… возмутили судья Сергея Савинова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но самый истеричный момент произошел ближе к концу заседания — после очередного повторного вопроса Рябухину. «Был же уже ответ на этот вопрос! — не выдержал адвокат Влада Алексей Зорин. «Сядьте и внимательно слушайте! — закричал ему Колчанов. — Я не наводящие вопросы задаю, в отличие от вас!». «Колхозное» поведение Колчанова настолько потрясло всех, кто был в зале, что судья был вынужден поставить его на место. «Адвокат Колчанов, встаньте, пожалуйста! — сказал Сергей Савинов. — Вам делается замечание за то, что вы делаете замечание участникам процесса. Вы не вправе этого делать. И попрошу свои эмоции сдерживать».

Влад Рябухин выдержал более 2,5 часов допроса. В конце он даже попросил у судьи разрешения присесть, признавшись, что у него уже болит спина. Он ответил на все, даже самые каверзные вопросы (всего их было задано более 100). Пару раз прокурор и адвокат Колчанов пытались поймать его на противоречиях, но Влад каждый совершенно спокойно объяснил все, как есть, так что эти противоречия оказались несущественными либо «притянутыми за уши». Его оппонент Саргис Арутюнян не задал ни одного вопроса.

Новые доказательства

Адвокаты Влада Рябухина заявили ходатайство о том, чтобы суд запросил целый ряд медицинских документов, которые почему-то отсутствуют в деле — в частности, историю болезни Арутюняна из 36-й горбольницы, карточку вызова скорой помощи и исследование эксперта Грачева (в деле имеется только последняя его страница, и то лишь в виде плохо читаемой копии). Судья постановил запросить все эти документы (за исключением истории болезни). Также суд удовлетворил и ходатайство прокурора о вызове в суд эксперта, чья экспертиза положена в основу обвинения по уголовному делу Рябухина.

Следующее заседание назначено на 11 апреля: адвокаты Влада намерены допросить свидетелей, готовых дать показания в его пользу.