Очкарику грозит 8 лет тюрьмы за то, что дал сдачи спортсмену-«южанину»

13:59 18 января 2018 7

«Благородному рыцарю» придется ответить за свою смелость ФОТО: со страниц героев истории в соцсетях

В Екатеринбурге разворачивается скандал вокруг уголовного дела, в котором оборонявшийся может угодить за решетку. На скамье подсудимых — щуплый 22-летний парень в очках, Владислав Рябухин, который поехал на вечеринку выручать девушку и не побоялся дать сдачи вышедшим навстречу выходцам с Кавказа: после его «ответки» оппонент, в котором около 100 килограммов веса, лег на асфальт. Теперь за один удар в челюсть «благородному рыцарю» грозит восемь лет тюрьмы.

Драка

В июле 2017 года в Екатеринбурге, в микрорайоне Пионерский, произошла массовая драка. Как это часто бывает, конфликт возник из-за девушки. «Наша знакомая Василиса позвонила моему другу Эдику и попросила забрать ее с вечеринки (она «перебрала» с алкоголем и опасалась за себя — прим. ред.). Я в это время ехал домой на машине. Эдик попросил съездить с ним, забрать ее. И мы поехали на «Пионерку», — рассказал «URA.RU» Владислав Рябухин.

Влад не ожидал, что один его удар будет стоить восьми лет тюрьмы ФОТО: из личного архива Рябухина

По его словам, когда они подъехали к дому на улице Менделеева (где проходила вечеринка), их встретили сестра Василисы и 16-летний парень Гриша. «Эдик подходит, здоровается, а этот Гриша ему с ходу: „Завали… [рот, нецензурное]“. Я шел чуть сзади. Подхожу, спрашиваю: „В чем дело?“ Гриша и меня посылает матом, — говорит Влад. — Я несколько раз попросил его извиниться, но он не извинился».

На какое-то время Гриша исчез в подъезде (как полагают знакомые Влада, вызывал подмогу), а потом вышел и предложил: «Пойдем, отойдем». «Мы отошли в сторону, поговорили, — рассказывает Влад. — Он наконец извинился, мы пожали друг другу руки и пошли в разные стороны».

В это время к ним подошли трое участников вечеринки: Саргис Арутюнян, Низами Аббасов и Салам Фараджов (видимо, «подмога» наконец подоспела). По некоторой информации, участники троицы занимаются боевыми единоборствами. К тому же каждый из них был чуть ли не в разы мощнее Влада с другом. «Единственный более-менее худой, как я, был Салам, остальные — как Саргис, «плотные» парни, — вспоминает Влад. — Они сразу начали орать.

Гриша идет навстречу Сарго — мол, не надо, пытается его остановить. Но тот отводит его в сторону и с этого же замаха бьет меня по лицу».

Ударом в висок Саргис разбил Владу бровь. Все могло окончиться очень печально для худеньких ребят (как, например, в драке возле кафе «Халва» в 2011 году, когда толпа кавказцев чуть ли не до смерти забила трех местных парней). Но Сарго и компания не знали, что щуплый Влад в очках, как и его друг (тоже очкарик), тоже когда-то занимались единоборствами (правда, без особых заслуг) и не боялись постоять за себя.

«Слева первый — Гриша Бетенков, второй — Салам, в центре — Саргис (Сарго), справа первый — Низами, второй Ваня… его там не было, но это он мне звонил через день и предлагал встретиться и решить все за деньги» (из пояснений Влада) Фото: со страниц героев в соцсетях

У Влада после удара слетели очки, но он устоял на ногах и дал сдачи: после его хука в челюсть 100-килограммовый Сарго упал на асфальт. Параллельно по точно такому же сценарию происходила драка между Эдиком и Гришей, который ударил по лицу: Эдик ответил и соперник слег. «Третьему тоже дали, но он не упал — его очень аккуратно положили на землю», — пересказал «URA.RU» события знакомый Влада.

Последний из четверых, Салам, «сдался»: стал орать: «Успокойтесь!» А потом подошел к лежащему Саргису и закричал: «У него эпилепсия!» «У меня есть друг-эпилептик, и я снова сразу понял, что у Сарго начался приступ: судороги, пена изо рта, — вспоминает Влад. — Я знаю, что делать в таких случаях, и бросился помогать Сарго: сунул в зубы зажигалку, повернул на левый бок. Кто-то принес воды — я начал поливать его водой, чесать уши, затылок».

Это не выдумки — почти все свидетели подтверждают, что Влад действительно спасал своего оппонента от начавшегося приступа эпилепсии. Приведя его в чувство, Влад с другом поехал в аптеку за обезболивающим (для Влада удар по виску тоже не прошел бесследно). Эдик перед этим поднялся в квартиру проверить Василису, но девушка, по словам ребят, к этому моменту была уже совершенно пьяна. «Я оставил двум людям (Саламу и их другу Леониду) свой телефон — мало ли какие вопросы будут! — говорит Влад. — Я же понимал, что они так просто не успокоятся и, скорее всего, будут разборки».

Следствие

Разборки последовали — но не те, которых он ожидал: один из побитых (как раз оппонент Влада Сарго) написал на него заявление в полицию. События происходили 2 июля — заявление поступило лишь 27 июля: после драки тот попал в больницу. В своем заявлении Саргис Арутюнян указывает, что в результате «травмы» от Влада он получил «вдавленный осколочный импрессионный проникающий перелом костей свода черепа слева». «Саргис стоял возле поребрика (это есть в свидетельских показаниях — прим. ред) и, вероятнее всего, упал и ударился головой об этот бортик», — предполагает адвокат Влада.

Из показаний свидетеля и участника событий Салама Фото: из материалов уголовного дела

В начале расследования сотрудники полиции сказали Рябухину, что уголовное дело будет по статье 118 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), и Влад, который даже не нанимал адвоката, надеясь на мягкое наказание, написал явку с повинной. Но затем события стали принимать нехороший для него оборот. «Все первоначальные показания были в мою пользу, но, когда у Сарго появился адвокат, они начали гнуть совсем другую версию», — замечает Влад. Из их показаний исчезло то, кто первым нанес удар, подробности пьянки, а Саргис якобы и вовсе на ней не был, а на месте происшествия оказался случайно, направляясь в час ночи «посетить фитнесс-зал».

После очной ставки Влад узнал, что дело заведено по части 1 статьи 111 (нанесение тяжких телесных повреждений). Понимая, что парню реально грозит лишение свободы на срок до восьми месяцев, его близкие решили обратиться к опытным адвокатам. Защищать парня взялась команда екатеринбургского адвоката Сергея Колосовского, имеющая большой опыт в делах, связанных с самообороной (им удалось отстоять казака Шишова и его друзей в деле о кровавой бойне в цыганском поселке Екатеринбурга).

Адвокаты сразу же обнаружили в деле Рябухина целый ряд «нестыковок» — например, есть судмедэкспертиза, но она почему-то сделана без потерпевшего, только по документам (это нонсенс!). А сами первичные медицинские документы в деле и вовсе отсутствуют.

Из показаний свидетеля и участника событий Низами Фото: с материалов уголовного дела

«Скорее всего, они не стали их включать, потому что по ним видно, что удар был нанесен в челюсть, а не в то место, где перелом», — предполагает Колосовский.

Расследовать дело начинал следователь отдела полиции №3 Екатеринбурга капитан Спицина, но затем оно почему-то оказалось в руках у старшего следователя Шакирзяновой, которая, по мнению защиты, встала на сторону потерпевшего вместо того, чтобы объективно расследовать дело. «Безусловно, здесь имела место необходимая оборона, и еще не факт, что мой подзащитный допустил превышение ее пределов», — говорит коллега Колосовского, адвокат Алексей Зорин.

Аналогичное уголовное дело сейчас расследуется и в отношении друга Влада Эдика. Правда, по информации «URA.RU», побитый им Гриша заявления не писал (как и его родители), но дело завели «автоматом», поскольку он несовершеннолетний. Ведет дело тот же следователь ОП-3 Шакирзянова.

Суд

Перед Новым годом состоялось первое судебное заседание по делу Рябухина, но защитники попросили паузу, чтобы ознакомиться с материалами. Рассказывают, что, увидев обвиняемого с адвокатами, Саргис расстроился, а выйдя из суда, сел в машину и, хлопнув дверцей и визжа колесами, уехал на своей крутой тачке — «Мерседесе» Е-класса, затонированном «по кругу».

«Я не ударял первым, — заявил он „URA.RU“ во время телефонного разговора. — Вообще не буду общаться по телефону! Хотите узнать — приходите в суд».

Получить комментарий девушки, из-за которой случился весь сыр-бор, не удалось: она не ответила на звонки. Ближайшее заседание по делу «очкарик против Арутюняна» состоится 26 января в Кировском суде Екатеринбурге. Процесс будет вести судья Сергей Савинов.

Смотрите фотографии участников массовой драки, напавших на двух «ботаников» в очках: