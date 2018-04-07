«Если Рудковская лупит ребенка, она должна знать: вырастет садист»

12:30 07 апреля 2018 0

Избиение детей в «воспитательных целях» — национальная традиция, говорят эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне считают насилие одним из главных инструментов воспитания своих детей. Эта тема актуализировалась после неожиданного признания продюсера Яны Рудковской в интервью телеканалу «Дождь». Она рассказала, как наказывает пятилетнего сына Сашу (чаще дома и на публике его называют Гном Гномычем). «Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда. Но это такой маленький, тоненький ремень», — пояснила она. Рудковская подчеркнула, что не видит в телесных наказаниях ничего плохого, поскольку ее воспитывали точно так же. Позднее, когда Рудковскую стали цитировать даже зарубежные СМИ, она поспешила уточнить, что на самом деле не бьет своего пятилетнего сына ремнем, а только припугивает.

Зачастую именно на детях родители срывают зло Фото: Илья Московец © URA.RU

«Применение физического наказания сегодня носит массовый характер. К сожалению, такое мы наблюдаем повсеместно», — рассказал «URA.RU» ведущий научный сотрудник Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин.

Он рассказал, что недавно в одной из московских больниц вел занятия для детей, страдающих интернет-зависимостью. В конце курса доктор попросил своих слушателей написать, все ли им понравилось. «Меня поразило, что большинство написали, что занятия им понравились, потому что их не били и не унижали», — рассказал Пережогин.

По его словам, в каждой семье существует собственная иерархия наказаний: «Например, если порвал штаны, то папа просто строго посмотрит на ребенка, а если залез пальцем в розетку, то можно получить и по попе. Система наказания напрямую зависит от того, как воспитывались сами родители: если их били ремнем в детстве, то с большой долей вероятности они тоже будут распускать руки на своих детей». По мнению специалиста, во многих случаях речь идет о необходимости семейной терапии:

«Зачастую надо купировать проблемы, имеющиеся у родителей. А то дети часто становятся удобной мишенью».

Основная новость не в том, что детей бьют, а в том, что об этом стали открыто говорить, указывает в беседе с «URA.RU» кризисный психолог Павел Пономарев. «В России детей били всегда: и в XIX веке, и в XX веке, и сейчас. Я бы сказал, это такая национальная традиция. Бьют от безысходности, от отчаяния. Мы регулярно видим, как мамаши, не стесняясь, лупят своих детишек в магазинах и кафе», — пояснил собеседник агентства. По его мнению, зачастую насилие к собственным детям обусловлено тем, что «родители хотят воспитать из них звезд».

Найти общий язык с ребенком — главная задача любого родителя Фото: Марина Молдавская © URA.RU

«То есть в голове у мамы и папы сложилась некая идеальная модель — например, что их сын должен стать известным спортсменом. С этой целью они записывают его в пять секций и шесть кружков, не думая о том, чего он сам хочет, что он чувствует, и есть ли у него свободное время. Родители хотят видеть идеальных детей. А когда ребенок своими словами или действиями ломает родительскую концепцию, это вызывает агрессию», — пояснил Пономарев.

Он говорит, что в большинстве случаев дети ждут поддержки от своих родителей, однако далеко не всегда они ее получают: «В моей практике был случай: у девочки приключилась несчастная любовь, она пришла домой в слезах, а мать на нее вместо того, чтобы разобраться, спокойно поговорить, накричала. Девочка зашла в комнату и повесилась. Дайте своим детям нормально дышать, понимайте и принимайте их желания».

Прежде чем наказывать за что-то ребенка, необходимо сто раз подумать, предупреждает руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, профессор Михаил Виноградов.

«На детей нельзя кричать, тем более, детей нельзя бить. У них в большинстве случаев вызывает панический страх и наносит серьезную психологическую травму. Если та же Рудковская лупит своего ребенка ремнем, то она должна знать — из него может вырасти либо забитый, очень боязливый человек, либо страшный садист.

Дети все помнят практически с первых дней своей жизни», — пояснил «URA.RU» эксперт. По его словам, традиции регулярных избиений описывал еще Максим Горький: «В его времена во многих семьях устраивались субботние порки детей. Сейчас ничего не поменялось — вместо того, чтобы что-то доброжелательно и убедительно объяснить ребенку, взрослые предпочитают срывать на них зло».

При этом, отметил Виноградов, под истязанием ребенка подразумевается не только наказание ремнем: «Если вы ставите его в угол, запираете одного в комнате, лишаете сладкого или отнимаете у него любимую игрушку, помните — вряд ли таким образом вы сделаете из него звезду, а вот серьезную психологическую травму нанесете наверняка».