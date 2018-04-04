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04 апреля 2018
13:56  04 апреля 2018 0

Рудковская бьет ремнем и закрывает в чулане пятилетнего сына. ВИДЕО ‍

Продюсер придерживается жестких методов воспитанияФОТО: Яна Рудковская, Instagram

Известный продюсер и светская львица Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, призналась в том, что жестоко наказывает их пятилетнего сына. В таких методах воспитания она не видит ничего предосудительного.

По признанию самой Рудковской, она часто закрывает маленького Сашу, которого она называет Гном Гномычем, в темной комнате и наказывает мальчика ремнем. При этом продюсер уточняет, что ремень «тоненький». Помимо этого, мама лишает Гном Гномыча игрушек. Фрагмент интервью опубликован на Youtube. Жестокость по отношению к ребенку Рудковская оправдывает тем, что ее родители пользовались теми же методами воспитания. «И что? Меня тоже так наказывали. И меня родители в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были… И что, из меня человек не вырос?» — заявила она.

Яна уверена, что благодаря жесткой методике ее сын растет полноценной личностью. «Я знаю много других примеров, когда у состоятельных людей вырастают дети-наркоманы», — объясняет продюсер. В заключении бизнес-леди подчеркивает, что она «просто ангел по сравнению с другими родительницами». Следственный комитет России (СКР) ранее завил, что дети все чаще становятся жертвами преступлений. Направленные против них действия приобретают циничный и изощренный характер, напоминает телеканал 360.

Как ранее писало «URA.RU», на сына Сашу продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не жалеют денег. Мальчик рекламирует на подиумах детскую одежду люксовых брендов.

Наталья Михалева
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