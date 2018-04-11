Крупный оборонный завод Перми приблизился к банкротству

Кредиторы «Мотовилихинских заводов» заявили к предприятию требований на 13,9 млрд рублей. Активов у завода чуть больше — 14,8 млрд. Однако не факт, что имущества хватит всем, говорят эксперты.
«Во время реализации имущества с торгов итоговую цену определит рынок (при отсутствии искусственного влияния со стороны недобросовестных лиц), — объяснила преподаватель кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса ПГНИУ Евгения Любимова. — На стоимость продаваемого имущества может повлиять также то, как будут сформированы лоты».
Банкротство «Мотовилихинских заводов» началось в конце лета прошлого года: компания АО «Всероссийский Научно-Исследовательский Институт «Сигнал» (входит в Ростех) в суде попросила пермское оборонное предприятие вернуть 32 млн рублей. После этого исполняющий обязанности конкурсного управляющего Виталий Шемигон пришел к выводу, что восстановить платежеспособность «Мотовилихинских заводов» нельзя.
При этом сами «Мотовилихинские заводы» продолжают работать. «Открытие конкурсного производства не означает прекращение производственной деятельности, — ответили „URA.RU“ на предприятии. — ПАО „Мотовилихинские заводы“ имеет действующие госконтракты и продолжает их выполнять». Банкротство не сказалось и на поиске новых сотрудников: «В ПАО сотрудников принимают [только] по ключевым рабочим профессиям, а в другие юридические лица группы — в обычном режиме».
Что касается процедуры банкротства, на заводе говорят, что «среди первоочередных задач, которые стоят перед конкурсным управляющим — проведение инвентаризации и оценки имущества ПАО «МЗ». «На основании результатов процедуры и будет сформирована конкурсная масса. Сейчас говорить о том [хватит ли имущества для закрытия долгов], преждевременно».