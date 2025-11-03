Сколько стоят самая дешевая и самая дорогая двухкомнатные квартиры в Кургане. Фото
В Кургане разброс цен на двухкомнатные квартиры варьируется от 1,5 млн до 15 млн рублей
В Кургане в свободную продажу выставлены двухкомнатные квартиры с существенным разбросом цен. Так, самая дешевая квартира отличается от самой дорогой по стоимости в 10 раз. Редакция URA.RU изучила предложения на сайте популярных объявлений.
Самая дешевая двухкомнатная квартира в Кургане продается за 1,5 млн рублей
Двушка за 1,5 млн рублей для любителей грибов и ягод
В Кургане самая дешевая квартира находится в микрорайоне Тополя и стоит полтора миллиона рублей. Площадь объекта 37 квадратных метров. Продавец заявляет, что эта недвижимость — идеальный вариант для тех, кто не любит городскую суету. К тому же квартиру можно купить вместе с еще одним объектом — дачей. «Рядом находится детская площадка, сад, школа, магазины и остановка, а также лес с грибами и ягодами. Возможна продажа вместе с земельным участком в садах ст. Веснянка площадью 6 соток. Собственников трое, возможен торг», — сообщает собственник квартиры.
Также в объявлении указано, что квартире, не смотря на то, что установлены: новая входная дверь, пластиковые окна и новая крыша, требуется ремонт. Его стоимость обойдется новому покупателю примерно в 600 тысяч рублей. При этом, новым жильцам в наследство остается холодильник. Продажа свободная, возможна ипотека и использование материнского сертификата.
Самая дорогая двухкомнатная квартира в Кургане еще строится
Двушка за почти 15 млн рублей в строящемся доме
Самая дорогая двухкомнатная квартира в Кургане на данный момент — в новостройке, в которой летом произошло обрушение перекрытий из-за опалубки. Стоимость квартиры в 96,6 квадратных метров сейчас составляет порядка 15 млн рублей. Она, в отличие от самой дешевой, находится в самом центре городской суеты. «Район насыщен всей необходимой инфраструктурой: здесь есть школы, детские сады, поликлиники, больницы, учреждения культуры и досуга, магазины и рестораны, офисы.Рядом расположены автобусные остановки, поэтому можно быстро добраться в любую часть города без автомобиля», — сообщает менеджер проекта.
Рынок недвижимости Кургана демонстрирует значительную дифференциацию цен на жилье. Ранее в городе была продана трехкомнатная квартира на улице Пролетарской стоимостью 18 млн рублей, а в строящемся ЖК на месте бывшего кинотеатра «Звездный» предложили самую дорогую новую квартиру за 21 млн рублей с завершением строительства в первом квартале 2027 года.
