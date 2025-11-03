Врачи ХМАО дали советы, как осенью избежать гриппа
В ХМАО от гриппа привилось порядка 700 тысяч человек
Роспотребнадзор Югры напомнил жителям, как защитить себя от гриппа и других сезонных инфекций. Помимо вакцинации, врачи советуют соблюдать респираторный этикет и регулярно проводить дезинфекцию помещений.
Соблюдайте дистанцию
«Среди мер по предупреждению распространения инфекций верхних дыхательных путей сохраняет актуальность респираторный этикет. Это значит, что чихать нужно в одноразовую салфетку или локтевой изгиб, также нужно соблюдать дистанцию с собеседником не менее метра, использовать гигиенические маски», — сообщили специалисты Роспотребнадзора ХМАО.
Сделайте уборку
Во время сезона простуд рекомендуется обезопасить дом от вирусов. Эффективный способ — обработка дверных ручек, выключателей и мебели антисептиком с содержанием спирта не менее 70%. Поверхности следует протирать мыльным раствором или дезинфицирующими салфетками. Особое внимание стоит уделить кухне и бытовой технике.
Поставьте прививку
Самым действенным способом профилактики по-прежнему остается вакцинация. В ХМАО прививки уже поставили около 700 тысяч человек. Для иммунизации используются препараты «Совигрипп» для взрослых, «Ультрикс Квадри» для детей и беременных, а также «Флю-М».
