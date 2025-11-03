Как легендарный вор в законе Вася Бриллиант сидел в свердловский тюрьме

Васю Бриллианта называют самым последним вором в законе старой закалки Фото: Интересные факты / interesnyefakty.org

Имя вора в законе Васи Бриллианта (Владимира Бабушкина) известно даже тем, кто далек от истории криминальной России. Его называют легендой уголовного мира и последним хранителем бандитского кодекса. Небольшая часть биографии знаменитого законника связана со Свердловской областью: именно здесь он отбывал наказание незадолго до своей загадочной гибели. О том, как сидел на Урале Вася Бриллиант, а также о других интересных фактах его жизни, — в материале URA.RU.

Где родился и постигал законы улиц Вася Бриллиант

Юный Володя мастерски воровал кошельки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Владимир Бабушкин родился в Астрахани в 1928 году в большой многодетной семье, он был старшим. Его детство пришлось на тяжелые 1932-1933-й годы, когда в Поволжье царил массовый голод. Володе было 13 лет, когда грянула Великая Отечественная война. Отец ушел на фронт, а мать была убита грабителями. Забота о восьми младших братьях и сестрах легла на подростка, и именно тогда парень начал воровать. Он обчищал карманы зазевавшихся граждан и довольно быстро преуспел на криминальном поприще. Часть добычи мальчишка отдавал старшим кураторам — бывалым ворам. А те, в свою очередь, учили его разным хитростям и воровскому кодексу.

Сколько лет провел вор в законе в тюрьме

С 20 лет Бабушкин почти не выходил из тюрем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 1943 году подросток попался первый раз, но суд пожалел сироту и назначил год условно. В 1944-м он уже угодил на год в трудовую воспитательную колонию. Чтобы стать неуловимее, юный Бабушкин придумал собственную схему карманных краж: вытаскивал у жертвы кошелек, брал деньги, а портмоне аккуратно возвращал в карман. Но и это однажды не сработало, и Володя получил свой первый серьезный срок — 10 лет. Ему было немногим больше 20-ти, и это был последний раз, когда вор был на свободе. С тех пор сроки будут следовать один за другим. В общей сложности Бабушкин был судим 12 раз и провел за решеткой 35 лет своей жизни. Он дважды пытался бежать, но с единственной целью — быть пойманным, получить новый срок и не выйти на волю.

Где был коронован Владимир Бабушкин

Бабушкина (второй слева) короновали в Карлаге Фото: Интересные факты / interesnyefakty.org

Бабушкин попал в лагерь в разгар так называемой сучьей войны, когда прибывшие с фронта уголовники конфликтовали с ворами в законе, не согласившимися воевать. Между ворами и отступниками были непреодолимые расхождения в принципах, и Бабушкин, свято чтивший воровской кодекс, принял сторону воров. В 1950 году в Карагандинском исправительно-трудовом лагере, более известном как Карлаг, он был коронован — то есть признан вором в законе.

По каким понятиям жил Вася Бриллиант

Вася Бриллиант жил по воровским понятиям (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тогда же Бабушкин обзавелся и воровским псевдонимом. По легенде, Васей он представился милиционерам при задержании, а прозвище Бриллиант унаследовал от сокамерника, погибшего в сучьей войне. По другой версии, Бриллиантом его прозвали арестанты за строгое соблюдение и отстаивание воровских традиций. Вор в законе был прост в быту, жил как аскет, ни дня не работал, не обзавелся семьей, предметами роскоши и не подчинялся властям — начальству тюрем и надзирателям. Для каждой колонии он был проблемным заключенным, которого нередко бросали в карцер. Выглядел он очень скромно и даже интеллигентно: невысокий, сутулый, в очках с роговой оправой. Он много читал и возил с собой по лагерям большую сумку. В ней было единственное сокровище Бриллианта — книги русских классиков.

Как Вася Бриллиант сидел в свердловской тюрьме

В общей сложности Вася Бриллиант провел в тюрьмах 35 лет Фото: Интересные факты / interesnyefakty.org

Бабушкин прошел почти через все знаменитые тюрьмы России: знаменитый Владимирский централ, лагеря Коми, зону в Златоусте. В 80-х он сидел в Свердловской области: в АБ-239/6 деревни Лапотково (Гаринский район) и в ИТК-22 в поселке Хорпия под Ивделем. В наши дни нет ни той, ни другой колонии, а вот истории о том, как в них мотал срок Вася Бриллиант, живы и сейчас. Например, в Хорпии как-то Бабушкин наотрез отказался выйти из камеры. Узнав про это, начальник тюрьмы сам пришел к мятежнику и между ними состоялся примерно такой диалог. «Ты почему не подчинился?» — кричал начальник. «А ты кто такой?» — спросил Бриллиант. «Я — полковник, я главный тут!» — заявил тот в ответ. «Нет. Ты всего лишь начальник колонии, а хозяин здесь я», — возразил вор в законе. Пишут, что начальник не нашел, что ответить, и от Бабушкина отстал.

Как Вася Бриллиант поддерживал других зеков

Вася Бриллиант не боялся смерти Фото: Интересные факты / interesnyefakty.org

Другой случай был тоже в Хорпии. Тогда в колонии якобы ожидалась негласная карательная операция, во время которой намеревались физически устранить всех особо опасных рецидивистов. Под эту категорию попадали и законники. В открытых источниках пишут, что посередине зоны вырыли глубокий котлован, где якобы предполагалось закопать расстрелянных арестантов. Как настоящий вор в законе, Вася Бриллиант смерти не боялся совсем. Но он видел, как переживают другие арестанты, и сказал: «Если убьют, нестрашно. Страшно, если останемся в живых». Каким-то странным образом его слова успокоили зеков. В день предполагаемой казни они надели чистое белье и приготовились к худшему, но ничего не случилось. Все просто продолжили отбывать свой срок.

Перевод в «Белый лебедь» навстречу смерти

Бриллиант прошел через самые суровые тюрьмы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

За неподчинение тюремному начальству Бриллианта нередко сажали в одиночную камеру. Так вышло и на зоне в свердловской деревне Лапотково. Васю бросили в одиночку, и в тюрьме вспыхнул бунт. Руководство зоны было вынуждено обратиться к Бабушкину с просьбой унять арестантов. Тот наотрез отказался. Якобы после этого и было решено отправить непокорного вора в законе в суровый «Белый лебедь» в Соликамске. О том, что там его скорее всего убьют, Бабушкин догадывался. Он нередко делился этими мыслями с сокамерниками.

Как менялся в 80-е уголовный мир СССР

Новые авторитеты СССР стремились к красивой жизни Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Для таких соображений были все основания: в то время колония носила неформальное название «всероссийский БУР» (барак усиленного режима). Главной ее особенностью была работа по ломке идейных воров. В 80-е годы уголовный мир СССР стремительно менялся: у новых профессиональных преступников появилось много соблазнов. Уже никто не хотел вести аскетичный образ жизни, предписываемый статусом вора в законе. Криминальные авторитеты полюбили роскошь, обзаводились домами, престижными автомобилями, посещали дорогие курорты и рестораны. Само понятие вора в законе, всю жизнь сидящего в тюрьме, стало архаизмом. Время Васи Бриллианта стремительно уходило, хотя он оставался самым уважаемым вором в СССР. Но слишком уж принципиальным вором в законе, который уже мешал даже своим.

Как умер Вася Бриллиант

Памятник Владимиру Бабушкину Фото: Интересные факты / interesnyefakty.org