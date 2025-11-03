Создал три завода на развалинах: Шумков отметил курганского бизнесмена, вложившегося в родной край

Губернатор Курганской области Шумков поблагодарил предпринимателя за возрождение заводов и вклад в поселок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил благодарность руководителю «Завода механического» Виктору Мальцеву за возрождение производств и вклад в развитие поселка. Глава региона подчеркнул, что предприниматель создал три новых завода на месте развалин и обеспечил работой сотни людей. Об этом он заявил на церемонии награждения, которая прошла на заседании совета в правительстве региона.

«Виктор Леонидович за несколько лет из брошенных и разграбленных развалин создал три новых завода, дав работу почти трем сотням земляков. Именно такие люди, кто зарабатывая здесь, вкладывается здесь же, а не стремится украсть и утащить уворованное заграницу. Они и должны отмечаться властью», — сказал глава региона.

За последние годы в поселке Иковка, где находятся производства, были отремонтированы школа и дорога, а также благоустроены придомовые территории. Сам Виктор Мальцев вложился в создание парка и восстановление храма. Его «Завод механический» производит комплектующие для нефтегазового комплекса и металлоконструкции, ранее предприятие получало поддержку от региона.

Продолжение после рекламы