Допрос сотрудников URA.RU, ДТП в Ревде и смерть депутата: 11 свердловских событий недели

На прошедшей неделе в суд по делу редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова в качестве свидетелей вызвали главреда Диану Козлову и корреспондента Анну Салымскую. Наши коллеги выступили в защиту Дениса. Кроме того, регион потрясла чудовищная авария в Ревде, в которой погибли две сестры, а чиновников потрясла внезапная смерть депутата заксобрания Евгения Букреева. Обо всех событиях минувшей недели — в традиционном дайджесте URA.RU.

Сотрудники URA.RU вызваны в суд по делу Аллаярова

В субботу, 1 ноября, прошло очередное заседание по делу Дениса Аллаярова. На нем заслушали показания свидетелей — Дианы Козловой и Анны Салымской. Они дали положительную характеристику Денису, отметив его ответственный подход к работе и высокий уровень профессиональной компетенции. По их словам, Денис неизменно демонстрировал принципиальность в своих материалах.

Адвокат Дениса — Михаил Толмачев — подчеркнул, что вся информация, которую получал Аллаяров, никогда не имела грифа «секретно». У Дениса не было доступа к незаконной информации. «Агентство никогда и никому не платило за информацию», — заявила в суде Козлова. Следующее заседание состоится 14 ноября. Там продолжится допрос свидетелей. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.

Страшная авария в Ревде

Поздним вечером 27 октября в Ревде пьяный Михаил на новоприобретенной машине сбил троих девочек. Две маленькие сестры погибли, а за жизнь третьей девочки борются врачи. Водителя легковушки также доставили в больницу, где он пришел в себя и пытался вспомнить, как все случилось. Сразу после аварии силовики возбудили уголовное дело.

Возле «Монетки», где произошла трагедия, возвели стихийный мемориал: люди несли цветы и игрушки. 29 октября Михаила отправили в СИЗО. В суде выяснилось, что у лихача не было прав, а в его крови нашли наркотики и алкоголь. Он свою вину признал. На следующий день в храме Архистратига Божия Михаила простились с погибшими. Все подробности трагического ДТП — в сюжете агентства.

Шеф-повар зарубил бизнесмена

49-летний предприниматель из Заречного Ильгар Ханаданов пропал 24 октября. Через шесть дней полиция нашла его окровавленный Mercedes и тело коммерсанта. Силовики задержали шеф-повара, который оказался знакомым покойного. Его обвинили в убийстве мужчины.

Следователи установили, что между ними завязалась ссора. По одной из версий, разлад в отношениях произошел из-за денег.

Когда предполагаемого убийцу посадили на допрос, он так сильно разнервничался, что заплакал и во всем признался. Подозреваемый рассказал, что выкинул тело товарища в канаву, а после избавился от орудия убийства — топора. Повар заключен под стражу до 28 декабря.

Смерть депутата заксо Букреева

Утро 31 октября потрясло парламентариев известием, что на 75-м году жизни скончался депутат заксобрания Свердловской области Евгений Букреев. Политик представлял Кировградский одномандатный избирательный округ и состоял в партии КПРФ. 3 ноября его похоронят.

Букреев с 1977 по 1986 год возглавлял отдел культуры Кировградского горисполкома. А потом на протяжении 35 лет был директором местной школы. В заксобрание он избрался в 2021-м. Депутат входил в комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления. Подробнее о биографии народного избранника, — в материале URA.RU.

Труп без головы нашли в лесополосе

Утром 30 октября в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга случайный прохожий обнаружил голый обезглавленный труп. На место ЧП оперативно приехали следователи и полицейские. Установив личность погибшей женщины, силовики вышли на след ее 21-летнего сына Кувончбека Темирганиева. Он признался в чудовищном преступлении.

Во время допроса парень заявил, что мать постоянно оскорбляла и критиковала его. 20 октября он решил помириться с ней, пригласил посмотреть новую квартиру, но по дороге между ними вспыхнула ссора. СК считает, что мужчина ударил женщину ножом, а когда понял, что та скончалась, отчленил голову и сложил ее с вещами в пакет. Кувончбек признал вину. Под стражей мужчина проведет минимум до 30 декабря.

Арестовали мужа, который снял кожу с жены

Житель Березовского Рафис Хузин, который, по версии следствия, убил свою жену, а после снял с нее кожу, сдался полиции после звонка подруги погибшей. Он заявил, что 17 октября между ними произошла ссора, в ходе которой он расправился с супругой. Рафис якобы пытался расчленить тело, но смог лишь содрать кожу.

Суд в Березовском отправил Хузин за решетку. Во время избрания меры пресечения мужчина был умиротворенным и игнорировал вопросы прессы. Подробнее о диком убийстве, — в сюжете агентства.

Депутата обвинили в насилии

Модель Елизавета Кузнецова заявила, что депутат свердловского заксобрания Станислав Блохин якобы применял к ней насилие. В соцсетях она опубликовала видео, где показывает, как ей сломали телефон и дверь. Елизавета заявила, что уезжает из Екатеринбурга, поскольку ей «не дадут жизни». Сам Блохин ситуацию не комментирует. Но его друзья убеждены, что бывшая пытается привлечь к себе и своему блогу внимание.

В региональном заксобрании заявили, что в курсе о ситуации. Возможно, комиссия рассмотрит вопрос о лишении Блохина мандата. Пока таких просьб не поступало.

«Памятник клавиатуре» вернулся в центр

Спустя месяц после реставрации в центр Екатеринбурга вернули «Памятник клавиатуре». Расположенный на берегу Исети арт-объект пропал в конце сентября. Рабочие очистили каждый элемент объекта, чтобы придать ему первоначальный облик. Как напомнил автор памятника Анатолий Вяткин, идея арт-объекта — это коммуникация.

В Екатеринбурге подорожал проезд

С 1 ноября стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга поднялась до 42 рублей. При этом продолжает действовать акция при оплате через QR-код (скидка составит девять рублей). Для тех, кто постоянно ездит на общественном транспорте, также предусмотрели скидку. За 1500 рублей можно купить безлимитный проездной на автобус, троллейбус, трамвай и метро. Для студентов цена еще меньше — 1200 рублей. Подробнее о том, как сэкономить на проезде, — в материале URA.RU.

Приговоры полковнику и педофилу

Свердловский областной суд 30 октября приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку. Трагедия произошла осенью 2024 года в общежитии на Юности. Следствие считает, что пьяный Александров заманил ее в свою комнату, где надругался. После убийства он пытался скрыться, но был задержан. Мужчина дал признательные показания. Почитать о громком деле можно в сюжете URA.RU.

В тот же день свой приговор получил бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков. Суд признал его виновным в получении взятки в 200 млн и назначил четыре года в колонии. Зачлась его сделка со следствием.